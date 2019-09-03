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KÜLTÜR VE SANAT:
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Gümüşhanelilerden Kültürel Organizasyon!

Kocaeli Gümüşhane Dernekler Federasyonu, 28 Ağustos– 01 Eylül günleri arası Darıca sahilinde gerçekleştirdiği festival ile yöre kültürünü sergiledikleri gibi yöresel eğlenceyi de bölge halkına doyasıya yaşattılar

Gümüşhanelilerden Kültürel Organizasyon!

03 Eylül 2019 Salı 17:31

Kısa Kocaeli GÜDEF olan Kocaeli Gümüşhane Dernekler Federasyonu, Darıca Sahilindeki  Dudayev Parkı’nda beş gün süren kültür festivalinde  Gümüşhane’ye özgü kent konaklarının tanıtımı ve özellikleri  çalıştayla anlatıldı, düzenlenen müzik organizasyonlarıyla da onlarca yöresel sanatçıyı hemşerileriyle buluşturdu.

KATILIM BÖLGEYİ BİR ARAYA GETİRDİ

Düzenlenen etkinliğin ilk gününde açılışa AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane Ticaret Odası Başkanı İsmail Akçay, Gümüşhane Arzular Belediye Başkanı Rıza Tanış, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörlerinden İbrahim Pehlivan,  bölgemizde bulunan dört ilçenin AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi başkan ve yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.   

KÜLTÜREL DEĞERLER ÖN PLANA ÇIKTI

 Kocaeli Gümüşhane Dernekler Federasyonu Başkanı Süleyman Olgun yaptığı açıklamada bu festival boyunca yörenin kültürel değerleriyle birlikte Gümüşhane ile özdeş olan konak kültürüyle yapay mimarinin ne derece önemli olduğunu belirterek katılımından dolayı herkese teşekkür etti.

Selamlama konuşması yapan Milletvekilleri Tahsin Tarhan, Cemil Yaman, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ,Gümüşhane Ticaret Odası Başkanı İsmail Akçay ve diğer konuklar, Gümüşhane yöresine ait zengin kültürel dokunun önemine dikkat çekerek yapılan organizasyonun bu bağlamda çok büyük anlamlar ifade ettiğini dile getirdiler.

Kocaeli Güdef olarak İçişleri Bakanlığı ile ortaklaşa yaptığılan  proje gereğince “KONAKLAR VE YAŞAM KÜLTÜRÜ “ başlıklı çalıştayın moderatörlüğünü Dr.Serhat Serhat Erat yaptı. Katılımcılar ise Ercan Çimen, Prof.Dr.Alpaslan Demir, İsmail Akçay, Çetin Rıza Tanış ve Tarihçi Yazarlar Volkan Şenel ve Serhat Doğan katılarak verimli bir çalışmayı gerçekletirdiler.

HER AKŞAM KONSER 

Ayrıca Darıca sahilde festival boyunca birbirinden güzel sanatçılarla her akşam konserler düzenlenerek vatandaşlar bol bol eğlendi . Bu proje ile  hedeflenen  Konak kültürünün  nesillere aktarmak oldu. Ayrıca genç kuşağın  vizyonunu açarak yatay yapılaşmaya dikkat çekilerek, zengin yöre kültürümüzün bölgede yaşayan hemşehrilerimiz ile tüm vatandaşlarımıza aktarımı da sağlanmış oldu.

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