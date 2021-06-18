Gündüz Gece Programında Gebze Tanıtılacak!

KANAL 7 televizyonunun sevilen programlarından Gündüz Gece programı için Gebze, Darıca ve Dilovası bölgelerinde çekimler yapıldı. Program çekimine gazeteci ve belgeselci olarak İsmail Kahraman da katkı sundu.

KANAL 7 televizyonunun sevilen programlarından Gündüz Gece programı için Gebze, Darıca ve Dilovası bölgelerinde çekimler yapıldı. Program çekimine gazeteci ve belgeselci olarak İsmail Kahraman da katkı sundu. Zeynep Tor'un yapımcılığını üstlendiği, sanatçı Kürşat Taner Biçici'nin sunuculuğunu yaptığı programda,

İsmail Kahraman

gazeteci ve belgeselci olarak programda bölge tarihi ile ilgili bilgiler verdi. Programın ilk bölümünde Gebze Ticaret Odası'nın uzun süre mücadele ederek coğrafi işaretini aldığı Bayram Çöreği ile ilgili geniş bir bölüm yayınlanacak. 19 Haziran 2021 Cumartesi günü, saat 11.20'de yayınlacak programda Dilovası Demirciler Köyünde bölgemizin yemek kültürü de tanıtılıcak.

