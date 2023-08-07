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İKTAV KÜTÜPHANESİ: Yarım Asra Yakın Bir Bilgi Birikiminin Somutlaşmış Hali

Kocaeli bölgesinin ilk özel araştırma kütüphanesi olan İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Araştırma Merkezi Kütüphanesi, araştırmacılar ve tez yazarları kadar tarihe ve kültüre merakı olan kitap kurtlarını da tatmin edecek bir içeriğe sahip olan kütüphane, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde okuyucularını bekliyor.

İKTAV KÜTÜPHANESİ: Yarım Asra Yakın Bir Bilgi Birikiminin Somutlaşmış Hali

07 Ağustos 2023 Pazartesi 14:24

Gebze gazetesinin kurucusu İsmail Kahraman, uzun yıllara yayılan bir sürede tamamen kendi çabalarıyla kurduğu ve Kocaeli bölgesinin ilk özel araştırma kütüphanesi olan İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Araştırma Merkezi Kütüphanesi, araştırmacılara ve tez hazırlayanlara hizmet etmeye devam ediyor.
 

Kocaeli’nin İlk Özel Araştırma Kütüphanesi
 
İKTAV Kütüphanesi’nin 2019 yılındaki resmi açılışını Gebze’nin eski kaymakamı Mustafa Güler yapmıştı. Kütüphaneler Haftası’na denk gelen açılış törenine Mustafa Güler’in dışında, Kocaeli Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ercan Yamen, Gebze İlçe Kütüphane Müdürü Tevhide Buğan ve Çolakoğlu Kız Meslek Lisesi Müdürü Aycan Çamlıbel’de katılmıştı.

 
Anadolu Ajansı ve TRT’den Vefa Örneği
 
40 yılı aşkın gazetecilik hayatının 15 yılında TRT ve Anadolu Ajansı’nın Gebze muhabiri olarak görev yapan İsmail Kahraman, büyük emeklerle kurduğu kütüphanenin haberlerinin Türkiye’deki en köklü iki medya kuruluşunda yer almasının onun için ne ifade ettiğini şu cümlelerle anlatıyor:
 
“Kütüphaneden haberi olan gazeteciler buraya gelirken benim 1982-1997 yılları arasında TRT ve Anadolu Ajansı’nda muhabirlik yaptığımı bilmeseler de ben bu haberleri bir vefa örneği olarak görüyorum.”


 
2019 yılının Haziran ayında “Gebzeli gazetecinin özel kütüphanesi” olarak TRT Haber’de kendine yer bulan İKTAV Kütüphanesi, 10 bini aşkın kitap, dergi ve gazete dışında açtığı sergilerle de adından söz ettirmeyi başarmış bir kültür yuvası olarak dikkat çekiyor.
 

 
Halkın toplumsal hafızasını güçlendirmeyi hedefleyen bu sergiler ile İKTAV Kütüphanesi, yediden yetmişe herkese ulaşmaya gayret ediyor. İsmail Kahraman’ın Kütüphanecilik Haftası dolayısıyla açtığı ve TRT Haber tarafından da haberleştirilen Deprem Manşetleri sergisi bunlardan sadece bir tanesi.
 
 
Anadolu Ajansı tarafından yapılan haber ise İsmail Kahraman’ın adeta sıfırdan inşa ettiği bu kütüphanenin başlangıcına bizi götürüyor. Boş bir dükkânın, binlerce kitap ve belge ile dolmasının arkasında yatan azmin hikayesi, belki de bu haberle daha iyi anlaşılıyor.
 

Kubbede Hoş Sadâ Bırakan Kütüphane

Zaman ne kadar hızla geçerse geçsin önemli olan gök kubbede hoş sadalar bırakmaktır. İsmail Kahraman, yarım asra yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik konusundaki bilgi birikimini İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Araştırma Merkezi Kütüphanesi ile adeta somutlaştırıyor. Araştırmacılar ve tez yazarları kadar tarihe ve kültüre merakı olan kitap kurtlarını da tatmin edecek bir içeriğe sahip olan kütüphane, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde okuyucularını bekliyor. (UĞUR TATAR)
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Uğur TatarİKTAVKütüphaneİlim Kültür Tarih Ve Teknoloji Araştırma Merkezi Kütüphanesi
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