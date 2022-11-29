İnanç; Gönül yıkmak değil, gönül almak marifettir





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Ailem Kocaeli Buluşmaları” adı altında başlattığı söyleşilerin 7.’sine yazar Hayati İnanç’ı konuk etti. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü sebebiyle Hayati İnanç “Ailede Kadının Önemi” konu başlığı ile Kocaelililerle bir araya geldi. Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleşen söyleşiye katılım çok yoğundu.

EV HANIMLIĞI ZOR MESLEKTİR

Eğitimci ve Yazar Hayati İnanç seyircilere iyi dileklerde bulunarak konuşmasına başladı. Ev hanımlığının da bir meslek olduğunu, hatta dünyadaki en zor meslek olduğunu söyleyen İnanç, “Kim 24 saat çocuk bakıp, yemek hazırlayıp, çamaşır yıkayabilir ki? Hem de karşılık beklemeden. Biz hayatı onlardan öğreniyoruz, insanlığı onlardan görüyoruz. Her şeyimi versem borçlu kalıyorum” dedi. İnanç, eşlere, annelere kırıcı sözler söylemekten kaçınılması gerektiğini vurgulayarak, “Bir insanın acı sözle ne hale geldiğini görebilsek ağzımıza kötü söz alamayız” ifadelerine yer verdi. Hayatın gizli formülünün tatlı dil ve güler yüz olduğunu da ifadelerine ekleyen İnanç, gönül yıkmanın değil gönül almanın marifet olduğunu belirtti.





BELEDİYEMİZ KADINLARA YÖNELİK BİRÇOK PROGRAM DÜZENLİYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Figen Büyükakın ve Büyükşehir Başkan Vekili Yaşar Çakmak da söyleşiye katılım sağladı. Başkan Vekili Çakmak, ‘’Büyükşehir Belediyemizin hanımlara yönelik çok güzel programları var. Bugün de gerçekten tekrar tekrar dinlemekten her zaman memnun kaldığımız değerli Hayati İnanç’ı konuk ediyoruz’’ dedi.





EFENDİMİZ: HANIMINI DÖVENİN DAVACISI BENİM

“En yıkılmaz kalemiz ailedir” diyen İnanç, “Beyler, şiddet lafları etmeye gerek yok, benim Efendim demiş ki; ‘Hanımını dövenin davacısı benim’ İşte bu kadar. Hanımlarınız, hanımefendiler O’nun nazlıları. Kadınlara nasıl davranmanız gerektiğini zaten O söylüyor” ifadelerini kullanırken “Annem benim kılıbık olduğumu söyler, evet öyleyim çok faydasını gördüm. Beyler, size de öneririm” diyerek salondaki misafirleri güldürdü.





AİLEM KOCAELİ BULUŞMALARI

Ailem Kocaeli projesi ile milli-manevi değerlerimiz doğrultusunda, toplumsal gelişimi, aile olma/aile kalabilme süreçlerini destekleyen, kadın, aile ve çocuk temelli çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda bireylerin, fiziksel, ruhsal, sosyal yönden sağlıklı gelişimlerine destek olmak, toplumsal katılımı ve farkındalığı arttırmak amaçlı eğitim, seminer, söyleşi programları, “Ailem Kocaeli Buluşmaları” adı altında planlanmıştır.





ETKİNLİK TAKVİMİ

https://www.kocaeli.bel.tr/tr/ adresinde yer alan ETKİNLİK TAKVİMİ Yaklaşan Etkinlikler başlığı kısmında Büyükşehir Belediyesinin gerçekleşecek olan etkinlikleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Anne şehir Sağlıklı Yaşam Programının sosyal medya hesaplarından da detaylı bilgi alınabilmektedir. https://www.instagram.com/kocaeliannesehir/?hl=tr, https://twitter.com/annesehir, https://www.facebook.com/kocaeliannesehir, https://www.youtube.com/channel/UCDcj_C_surA-UA0kRfB-_pw











