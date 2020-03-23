İş İnsanı Çiçek den Korona Şiiri

Gebzenin tanınmış iş adamlarından şiir kitabı'da bulunan İbrahim Çiçek Koroona hakkında şiir yazdı Şiiri sizlerle paylaşıyoruz
KORANA
Nasıl anlatayım corana seni
Yeni duyduk bu illetin adını
Altmış beşte hapis eyledi beni
Yeni duyduk corana nın adını
Bütün insanlar kapandı eve
Sağlığımız için hep seve seve
Bütün dünyada koptu vel vele
Yeni duyduk korana nın adını
Düşman ordusundan dahada beter
Ülkeleri sardı elem ve keder
Yaşlıya zayıfa daha çok çatar
Yeni duyduk corana nın adını
Dünyayı sardı ölüm korkusu
Ne gramı belli nede tartısı
Bütün insanlığın kaçtı uykusu
Yeni duyduk corananın adını
İbrahim im hal beyan ettim size
Dünyayı bu illet getirdi dize
ALLAHIM bir çare yetiştir bize
Yeni duyduk corana nın adını
İBRAHİM ÇİÇEK