banner484
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İş İnsanı Çiçek den Korona Şiiri

İş İnsanı Çiçek den Korona Şiiri

İş İnsanı Çiçek den Korona Şiiri

23 Mart 2020 Pazartesi 21:34


Gebzenin tanınmış iş adamlarından şiir kitabı'da bulunan İbrahim Çiçek Koroona hakkında şiir yazdı Şiiri sizlerle paylaşıyoruz 

KORANA
Nasıl anlatayım corana seni
Yeni duyduk bu illetin adını
Altmış beşte hapis eyledi beni
Yeni duyduk corana nın adını

Bütün insanlar kapandı eve
Sağlığımız için hep seve seve
Bütün dünyada koptu vel vele 
Yeni duyduk korana nın adını

Düşman ordusundan dahada beter
Ülkeleri sardı elem ve keder
Yaşlıya zayıfa daha çok çatar
Yeni duyduk corana nın adını

Dünyayı sardı ölüm korkusu
Ne gramı belli nede tartısı
Bütün insanlığın kaçtı uykusu
Yeni duyduk corananın adını

İbrahim im hal beyan ettim size
Dünyayı bu illet getirdi dize
ALLAHIM bir çare yetiştir bize
Yeni duyduk corana nın adını
         İBRAHİM ÇİÇEK


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeKocaeliCoronaCovid-19OkullartatilOkullartatilmiWuhançinItalyaAvrupaİstanbulSondakikaHaberlerİzmitDilovasıDaricaMarmaraTicaretSağlıkAsayişDerslerRTEReceptayyiperdoğanBakanselçukFahrettinkocaBakanönemliAçıklam
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Mehmet Akif Gebze’de Anıldı Mehmet Akif Gebze’de Anıldı
Gebze'de Gebze'de "Huzur Apartmanı" tiyatro oyunu sahnelendi.
Darıca Kitap Fuarı’nı 80 bin kişi ziyaret etti Darıca Kitap Fuarı’nı 80 bin kişi ziyaret etti
KOŞYAZ birinci yılında şehit aileleriyle buluştu KOŞYAZ birinci yılında şehit aileleriyle buluştu
KOŞYAZ, Şehit aileleri ile buluşuyor KOŞYAZ, Şehit aileleri ile buluşuyor
Yarar: ‘Sahada en güçlüsü Türk askeri’ Yarar: ‘Sahada en güçlüsü Türk askeri’
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Mehmet Akif Gebze’de Anıldı
İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. Yıl Dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma günü nedeniyle Gebze Kültür...

Haberi Oku