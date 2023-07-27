İslam Medeniyetinin Amerika’daki İzleri

“Amerika’da İslam Medeniyeti” belgeseli İslam’ın Amerika’ya nasıl ulaştığı ve burada nasıl kalplere yerleşip kalıcı olduğu gözler önüne seriyor.

Kapitalizmin başkenti Amerika Birleşik Devletleri dendiğinde akla ilk gelen şey İslam değildir elbette. Ama dünyanın her yerine yayılan İslam’ın izlerini Amerika’da da bulmak mümkün. Bu konuyu kendine dert edinen gazeteci ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman, 2014 yılında Amerika’ya giderek çektiği belgesel ile bu konudaki bilgi eksikliğini gidermek adına önemli bir adım atıyor.