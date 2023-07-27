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İslam Medeniyetinin Amerika’daki İzleri

“Amerika’da İslam Medeniyeti” belgeseli İslam’ın Amerika’ya nasıl ulaştığı ve burada nasıl kalplere yerleşip kalıcı olduğu gözler önüne seriyor.

İslam Medeniyetinin Amerika'daki İzleri

27 Temmuz 2023 Perşembe 16:14

Kapitalizmin başkenti Amerika Birleşik Devletleri dendiğinde akla ilk gelen şey İslam değildir elbette. Ama dünyanın her yerine yayılan İslam’ın izlerini Amerika’da da bulmak mümkün. Bu konuyu kendine dert edinen gazeteci ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman, 2014 yılında Amerika’ya giderek çektiği belgesel ile bu konudaki bilgi eksikliğini gidermek adına önemli bir adım atıyor.
 
“Amerika’da İslam Medeniyeti” belgeseli, Amerika’da yaşayan Türkleri anlatan ve Türk-İslam Medeniyetinin izini süren bir belgesel olarak dikkat çekiyor. Belgeselde Türkler tarafından yapılan camiler ziyaret edilirken, İslam’ın Amerika’ya nasıl ulaştığı ve burada nasıl kalplere yerleşip kalıcı olduğu gözler önüne seriliyor. (UĞUR TATAR)

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Anahtar Kelimeler
Uğur TatarAmerikaAmerika Birleşik DevletleriİslamIslam MedeniyetiAmerikadaki Türkler
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