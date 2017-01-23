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Jan Dark’ın galasına ilgi yoğun oldu!

Büyükşehir Şehir Tiyatroları’nın sahnelediği Jan Dark’ın gala gösterimi yapıldı.

Jan Dark'ın galasına ilgi yoğun oldu!

23 Ocak 2017 Pazartesi 13:59

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen Jan Dark oyununun gala gösterimi SDKM’de gerçekleştirildi. Oyun seyirciler tarafından beğeni topladı. Oyunu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal ve tiyatro severler izledi. Başkan Vekili Özak, oyunda gösterilen performans için emeği geçenlere teşekkür etti.

JAN DARK’A YENİ BİR YORUM

M.S. 1429 Fransa’sında Jan Dark adında bir kadın, işgal altında olan ülkesini kurtarmak için, inancı ve inandıklarıyla harekete geçiyor. Ve onun ‘’ulusal Kahraman’’lığa uzanan yaşam öyküsü ve de trajik ölümü, post-dramatik tiyatro etmenleri ile yeniden yorumlanıp, günümüz dünya ‘’trajedisiyle’’ birleşiyor. Bernard Shaw tarafından yazılan oyunun çevirisi ve yönetmenliğini Muzaffer Aksoy’a ait.

EZEN VE EZİLENLERİN HİKAYESİ

SDKM’de galası gerçekleştirilen Jan Dark oyunu ilk gösterimde seyirciler tarafından yoğun ilgi gördü. Kapalı gişe oynayan oyun büyük beğeni topladı. Dün ve bugün, ezen ve ezilenler ile savaşın orta yerinde ayağa kalkan bir kadının hikayesi anlatılıyor. İster günümüz Ortadoğu halkından olsun, ister geçmişte yola çıkan Jan Dark ile yollar birleşiyor. Tıpkı inancı ve inandıklarıyla, yaşadıkları ve de haykırdıklarıyla… Yarın, umut demek çünkü!

Selvi GEÇAL

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