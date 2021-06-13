Kadın Konukevleri’ne Kitap Teslimi Yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında 81 ili kapsayan 112 Kadın Konukevine, İl Halk Kütüphaneleri bünyesinde bulunan “Geçici Derme Hizmeti” kapsamında kitap teslimi yapıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen programda Kocaeli’de bulunan 3 Kadın Konukevine kitapları törenle teslim edildi. Programda İl Halk Kütüphanesi Müdür vekili Önder Bakan, Kadın Konukevi Müdürleri Ayşegül Demirci, Duygu İdris ve Büşra Işık’ta hazır bulundu.

KİTABA İHTİYAÇ VARDI

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu konuşmasında, “Özellikle pandemi sürecinde kitaba ihtiyaç duyulmuştu. Konukevlerinde kalan bayanlarımız için uygun bir ortam oluştu. Bende Başta İl Müdürümüz Sayın Fatih Taşdelen olmak üzere destek veren ve emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi. Kültür ve Turizm İl Müdürü Fatih Taşdelen’de,“ Proje kapsamında bizlerde Kadın Konukevleri’nde kalan bayanlarımıza ve beraberindeki çocuklarına kitaplarımızla destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra da müdürlük olarak destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

PROJENİN AMACI

Kadın Konukevlerinde bulunan mevcut kitaplıklarının zenginleştirilmesi ve güncel yayınların konukevlerinde kalan kadınlar ve onların çocuklarıyla buluşturulması, kültür hizmetlerinden yararlanmalarının sağlanması amacıyla 81 il genelinde bulunan toplam 112 Kadın Konukevi ile Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 81 il genelinde hizmet veren Halk Kütüphanelerinin eşleştirilerek “Geçici Derme Hizmeti” oluşturulmasıdır.





