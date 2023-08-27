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Kaftan-ı Eda defilesi izleyenleri tam not aldı

Bu yıl 12.’si düzenlenen Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali’nde Ayşe Sayan Organizasyon tarafından gerçekleştirilen Kaftan-ı Eda defilesi ilgi gördü.

Kaftan-ı Eda defilesi izleyenleri tam not aldı

27 Ağustos 2023 Pazar 13:42

Festival son hızıyla devam ederken 2. günde Ayşe Sayan Organizasyon tarafından “Kaftan-ı Eda defilesi” gerçekleştirildi. Festivalin en dikkat çekici gösterilerinden biri olan defile vatandaşların ilgisini topladı.

 

"Her kadın böyle üretken olsun"

Ayşe Sayan’ın güçlü ve üretken bir kadın olduğuna değinen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Ayşe Sayan güçlü bir kadın, üreten bir kadın. Bu kentten çıkmış kıymetli bir marka oluşturmuş ve kentin de markasına değer katmış rol model bir kadın. Bir kadın olarak cesaretinden, üretkenliğinden, dayanışmasından ve kente aidiyetinden dolayı gurur duyuyorum. Biz ne zaman güzel İzmit’imize ve İzmitlilerimize bir şey yapmak istesek Ayşe hemen, ‘Ben de varım’ diyor. Her kadın böyle üretken olsun, cesur olsun. Kadın dayanışması, kent dayanışması çok önemli. Ayşe Sayan ve kızlarımıza çok teşekkür ediyorum. Muhteşem bir marka. İyi ki varsınız” dedi.



İHA
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