Karaosmanoğlu'dan Mardin’e kitap kardeşliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kitaplarla dostluk köprülüleri inşa etmeye devam ediyor. Daha önce Türkiye’nin konuştuğu “Kitaba Koş” etkinliği ile büyük ilgi gören Büyükşehir Belediyesi şimdi de doğunun incisi Mardin’e kitap köprüsü kuruyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun önerisi ile başlatılan ve Bilgievlerinin organizasyonuyla hayat bulan çalışma kapsamında toplanan kitaplar Mardin’in Artuklu ilçesine gönderilecek. Bilgievi öğrencilerinin göndereceği kitaplarla Mardin’in iki okulunda kardeşlik kütüphanesi kurulacak.

BAŞKAN’IN KÜÇÜK DOSTLARI DESTEKLEDİ

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Bilgievleri, Başkan Karaosmanoğlu’nun başlattığı “Mardin’e Kitap Köprüsü” hareketine katkı veriyor. Öğrenciler, bugüne kadar okudukları tüm kitapları bağlı bulundukları Bilgievi’ne getirme başladı. Gelen tüm kitaplar Bilgievi eğitmenleri tarafından tek tek değerlendirilerek, kitap kumbarasında biriktirilmeye başlandı. Kitap toplama kampanyasına Bilgievi personeli de destek veriyor.

KİTAPLAR MARDİN’E GÖNDERİLMEYE BAŞLANDI

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği etkinlik sayesinde 15 Bilgievi’nde kitap toplama kampanyası başladı. Toplanacak olan kitaplar, daha sonra Mardin’in Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilecek. Milli Eğitim Müdürlüğü kendisine ulaşan kitapları ilçedeki iki okulda kütüphane yapılmak üzere teslim alacak. Ayşe KAHRAMAN