KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Karaosmanoğlu'dan Mardin’e kitap kardeşliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kitaplarla dostluk köprülüleri inşa etmeye devam ediyor. Daha önce Türkiye’nin konuştuğu “Kitaba Koş” etkinliği ile büyük ilgi gören Büyükşehir Belediyesi şimdi de doğunun incisi Mardin’e kitap köprüsü kuruyor.

Karaosmanoğlu'dan Mardin'e kitap kardeşliği

27 Aralık 2016 Salı 14:36

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun önerisi ile başlatılan ve Bilgievlerinin organizasyonuyla hayat bulan çalışma kapsamında toplanan kitaplar Mardin’in Artuklu ilçesine gönderilecek. Bilgievi öğrencilerinin göndereceği kitaplarla Mardin’in iki okulunda kardeşlik kütüphanesi kurulacak.

BAŞKAN’IN KÜÇÜK DOSTLARI DESTEKLEDİ

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Bilgievleri, Başkan Karaosmanoğlu’nun başlattığı “Mardin’e Kitap Köprüsü” hareketine katkı veriyor. Öğrenciler, bugüne kadar okudukları tüm kitapları bağlı bulundukları Bilgievi’ne getirme başladı. Gelen tüm kitaplar Bilgievi eğitmenleri tarafından tek tek değerlendirilerek, kitap kumbarasında biriktirilmeye başlandı. Kitap toplama kampanyasına Bilgievi personeli de destek veriyor.

 KİTAPLAR MARDİN’E GÖNDERİLMEYE BAŞLANDI

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği etkinlik sayesinde 15 Bilgievi’nde kitap toplama kampanyası başladı. Toplanacak olan kitaplar, daha sonra Mardin’in Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilecek. Milli Eğitim Müdürlüğü kendisine ulaşan kitapları ilçedeki iki okulda kütüphane yapılmak üzere teslim alacak. Ayşe KAHRAMAN 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
KUZEY MARMARA OTOYOLU İÇİN KOCAELİ BÖLGESİ KAMULAŞTIRILACAK PARSELLER KUZEY MARMARA OTOYOLU...
GEBZE'NİN SAHİBİ YOK MU? GEBZE'NİN SAHİBİ...
KAZA KAZA
Türkiye - İspanya (EURO 2016) Türkiye - İspanya...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliGölcükçayırovaKitapKültür Sanat
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Taçsız Kral sahnede Taçsız Kral sahnede
Darıca kültürün adresi Darıca kültürün adresi
Sarkuysan’dan muhteşem konser Sarkuysan’dan muhteşem konser
Akif'i Anmak ! Akif'i Anmak !
Sunay Akın geliyor Sunay Akın geliyor
Gebze'de 900 Gencin ‘Akif’ Sınavı Gebze'de 900 Gencin ‘Akif’ Sınavı
Yukarı Çık

Taçsız Kral sahnede
Tavernacı Taçsız Kral Atilla Cem Kaplan Adil Balık Restaurant’ta yılbaşı akşamında sahne alacak.

Haberi Oku