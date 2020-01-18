Karfest’te heyecan, macera ve aksiyon seni bekliyor

Unutulmaz dj performansları, lazer ışık gösterileri, canlı müzik, oyunlar, yarışmalar, yerel sanatçılar, sucuk-ekmek partisi, içinizi ısıtacak ikramlar ve pop müziğin sevilen ismi İrem Derici konseri… Eşsiz bir doğada; macera, heyecan, özgürlük ve mutluluk Karfest’te Kocaelilileri bekliyor…

10 SAAT KESİNTİSİZ AKSİYON

Turizm kenti Kocaeli’de kış deyince akla kar, kar deyince ise Kartepe gelir. Türkiye’de kış turizminin seçkin adreslerinden biri olan Kartepe, şimdi yepyeni bir heyecana hazırlanıyor. Kartepe Kış Festivali-Karfest, 18 Ocak Cumartesi günü Maşukiye Sisli Vadi’de yapılacak. Karfest’e katılanlar 14.00-24.00 saatleri arasında 10 saat boyunca kesintisiz heyecan, macera ve aksiyona doyacak.





İLK AMA SON OLMAYACAK

Yılın hemen her günü ayrı bir aktiviteye sahne olan Kocaeli, ilk kez düzenlenecek kış festivaline hazır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi iş birliğinde organize edilen Kartepe Kış Festivali-Karfest, bu yıl ilk kez kapılarını kar tutkunlarına açacak. Kartepe zirve yolunun en güzel kesimlerinden biri olan Sisli Vadi’de gerçekleşecek organizasyon önümüzdeki yıllarda Kocaeli ve Kartepe için geleneksel hale gelecek.

KARFEST’TE NELER YOK Kİ!

Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe belediyeleri, kar üstünde eğlenceye doymak isteyenler için eşsiz bir festival programı hazırladı. Bir kere festivale katılanlara yeşil Kocaeli’ye destek vermeleri için 2000 adet tüplü fıstık çam fidanı dağıtılacak. ‘’Lazer’’ ışık gösterileri geceyi aydınlatacak. Eğlenmek isteyenler ise DJ Mert Erdoğan’ın canlı performansıyla gönüllerince dans edecek. Festivalin sunuculuğunu da Radyo Trafik Marmara programcılarından Cenk Sarıkaya üstlenecek.

ACIKANA SUCUK-EKMEK, ÜŞÜYENE ÇAY-ÇORBA

Festivale katılacak vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. Yerel sanatçıların ve grupların sahne performanslarıyla da renklenecek olan Karfest’te, Büyükşehir’e bağlı Antikkapı A.Ş., Kartepe Belediyesi ve ilçe esnafının katkılarıyla festivale katılmasını beklediğimiz yaklaşık 10.000 misafire 4 ayrı noktada sucuk-ekmek ikramında bulunulacak. Ayrıca sıcak çay, çorba ve helva ikramları da alanda yer alacak.

HER ŞEY ÜCRETSİZ!

Karfest’te; ulaşımdan otoparka, çaydan çorbaya, kızak kaymadan yarışmalara, konserlerden sucuk ekmek ikramlarına kadar baştan sona her şey ücretsiz. Bu festivalde üşümek de yok. Etkinlik alanımız sürekli tazelenecek odunlarla ve 25 adet varil aracılığıyla festival boyunca ısıtılacak...

ÇOCUKLAR BU MASKOTLARA BAYILACAK

Alana gelen vatandaşlarımız gün boyunca ‘’Bot Yarışları’’, ‘’Halat Çekme Yarışı’’, ‘’Penguen Koşu’’ ve ‘’Fener Alayı’’ gibi yarışma ve etkinliklere katılırken, ‘’Sincap’’, ‘’Kardan Adam’’ ve ‘’Penguen’’ maskotlarımız da festival boyunca minik misafirlerimizi eğlendirecek. Ayrıca katılımcıların en güzel anılarını ölümsüzleştireceği fotoğraf çekim alanımız da mevcut…

İREM DERİCİ KONSERİ

Karfest’te saatler 19.00’u gösterdiğinde ise pop müziğin sevilen ismi İrem Derici konseri başlayacak. Ünlü sanatçı ‘’Kalbimin tek sahibine’’, ‘’Acemi balık’’, ‘’Evlenmene bak’’ gibi dillere yerleşen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyleyecek. İrem Derici konseriyle eğlencenin zirve yapacağı festival, gece 24.00’e kadar birbirinden renkli etkinliklerle devam edecek.





FESTİVAL İÇİN RİNG SEFERLER

Maşukiye Mahallesi’nden itibaren Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Leyla Atakan Caddesi ve Kartepe Caddesi Sisli vadiye kadar araç trafiğine kapatılacak. Festivale katılmak isteyen vatandaşlar Maşukiye mahallesinde araçlarını bırakacak. Vatandaşlar festivalin yapılacağı Sisli Vadiye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan ring seferler ile çıkarılacak. Ring seferler Maşukiye soğuk hava deposu önünden başlayacak. Festivalden ayrılmak isteyen vatandaşlar da yine ring seferlerini kullanacak.



GEÇİCİ GÜZERGAH



KarFest nedeniyle kapatılan yol için geçici güzergah belirlendi. Kartepe zirvesi kayak merkezine gitmek isteyen vatandaşlar ise alternatif güzergahı kullanacak. Kayak merkezi için belirlenen geçici güzergah Acısu mahallesinden başlıyor. Araçlar Acısu ışıklardan Lütfü Araç Caddesi, Derbent Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi ve Kartepe Caddesini kullanarak kayak merkezine ulaşabilecek.

TÜM TEDBİRLER ALINDI

Özel araçlarıyla gelen misafirlerimiz Maşukiye Pazar Yeri, Maşukiye Migros yanı ve okul bahçesi otopark alanlarını ücretsiz olarak kullanılabilecek. Kartepeliler için mahallelerden saat 13:00’ten başlayarak her saat başı ring servislerle Maşukiye Meydan toplanma noktasına transfer sağlanacak. Önemli kavşak noktalarında yol ve trafik düzeni ve güvenliği için zabıta ekiplerimiz görev yapacak. Festival alanında katılımcıların ve çocukların güvenliği için gerekli tüm tedbirler alındı.







Program akışı;

14:00 Festival açılış ve DJ performansı

15:00 Kent Orkestrası Gösterisi

16:00 Gül Beyaz Demir Konseri

16:50 Kartepe Belediyesi Halk Dansları Topluluğu (Anadolu Ateşi Gösterisi)

17:00 Cemal Cayırcı (Vira Cemal)

18:00 Protokol konuşmaları ve kurdele kesimi

18:15 Ateşbaz Sahne Gösterisi

19:00 İrem Derici Konseri

21:00-23:00 Yerel Sanatçılar-Horon Şov

Yarışma etkinlikleri;

15:45 Bot Yarışları

18:10 Halat Çekme Yarışı

18:30 Penguen Koşu

18:50 Fener Alayı