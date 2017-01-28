KO-MEK 'ENGEL' Tanımıyor!

Verimli eğitimde pratik yapmanın etkilerini çok iyi değerlendiren KO-MEK, kursiyerlerini sadece sertifika alan değil, nitelikli ve kaliteli uzmanlar olarak yetişmelerini sağlıyor. Toplumun her bireyine ulaşmayı hedefleyen KO-MEK ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yeni dönemde de engelli bireyler için çalışmalarına başladı.



KO-MEK’TE ENGEL YOKTUR



KO-MEK Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde başlayan eğitimlere Kocaeli’nde yaşayan görme engelli vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. 10 parmak klavye kullanımının öğretildiği derslerde görsel çalışmaların yanı sıra işitsel argümanlar ile eğitimler destekleniyor. Alanında usta öğreticiler tarafından verilen eğitimlerde amaç görme engelli vatandaşların gelişen teknoloji ile elektronik ortamda haberleşmesini ve ihtiyaçlarını sağlamak. Görme engelliler için bilgisayar kullanımı usta öğreticisi Engin Albayrak tarafından verilen dersler, oldukça neşeli bir ortamda gerçekleştiriliyor. Albayrak yaptığı açıklamada, “KO-MEK’in bu yılı görme engelliler için daha fazla proje üretmesinden sonra görme engelliler için ayrı bir önem taşıyan bilişim teknolojilerini daha rahat ve güvenli kullanmaları için dersler veriyoruz. Teknolojinin gelişmesi ve artık birçok ihtiyacın teknolojik ortamda halledilmesinin ardından KO-MEK’in böyle bir eğitim başlatması bizleri çok mutlu etti” dedi.



10 PARMAK KLAVYE ÖĞRENİYORLAR