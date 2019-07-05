KO-MEK’ten muhteşem siyah beyaz kareler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları Fotoğrafçılık branşı öğrencileri yıl içinde çektikleri fotoğraflardan oluşan karma bir fotoğraf sergisi açtı. KO-MEK’te öğrendikleri teknikleri fotoğraflarına yansıtan kursiyerler başarıları ile göz doldurdu. Siyah-beyaz fotoğraflardan oluşan toplam 106 eser, sanatseverlerden tam not aldı.

KURSİYERLERİ YALNIZ BIRAKMADILAR

Gebze Center AVM’de açılışı gerçekleştirilen karma fotoğraf sergisinde kursiyerleri bu önemli günlerinde usta öğreticileri ve KO-MEK yöneticileri yalnız bırakmadı. Ayrıca çok sayıda vatandaş da sergi açılışına katıldı.

GEBZE BÖLGESİ KURSİYERLERİ

Sergide, Gebze Bölgesi kurs merkezlerindeki fotoğrafçılık branşında eğitim gören 90 kursiyerin eseri yer aldı. Kursiyerler, fotoğraflarında serbest çekim tekniklerini uyguladı. Toplam 106 eserin yer aldığı sergide öğrenciler derslerde öğrendikleri teknikleri başarı ile sergilerken, KO-MEK’te son derece kaliteli bir eğitim aldıklarını da kanıtlamış oldu.

8 TEMMUZ TARİHİNE KADAR AÇIK KALACAK

Sanatseverler, siyah beyaz fotoğraflardan oluşan Karma Fotoğraf Sergisini, 8 Temmuz Pazartesi gününe kadar Gebze Center AVM’de ziyaret edebilecek.