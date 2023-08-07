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Körfez'de çocukların yüzü gülüyor

Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen eğlenceli şenliklere katılan çocuklar keyifli zaman geçiriyor.

Körfez'de çocukların yüzü gülüyor

07 Ağustos 2023 Pazartesi 12:20

Körfez Belediyesi'nin okulların tatil olmasıyla başlattığı çocuk şenlikleri etkinliği her gün farklı bir mahallede devam ediyor. Animasyon ekiplerinin yönettiği etkinliklerde çocuklar, yüz boyama, ip atlama, sandalye oturma gibi oyunlarla eğleniyor. Şarkı yarışması ve halat çekme gibi etkinliklerde coşku ve rekabet yaşanırken, tırmanma duvarı ve zıplama alanıyla dolu dolu bir gün geçiriyorlar.

 

"Sizleri mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor"

Yavuz Sultan Selim Mahallesi Körfez Kent'te gerçekleştirilen son etkinliğe Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de katıldı. Etkinlikte kendisine sarılan çocukları gören Başkan Söğüt, "Sizleri mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor" dedi.

Etkinlikte çocuklara balon ve şeker ikramı yapıldı.



İHA
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