KOŞYAZ kuruluyor

Kur’an Tilaveti ile başlayacak olan programda, Koşyaz Üyelerinin Şiir/Mektup Sunumu ve şehit anneleri ile röportaj da yer alacak. Gelen misafirlere ikramların da yapılacağı ve kadın ressamlardan kadın konulu resim sergisinin de yer alacağı program, 8 Mart Cuma günü saat 17:30'da Gebze Gençlik Merkezi Has Oda'da gerçekleştirilecek.

Şehitlerimizin emaneti annelerimizi unutmayan KOŞYAZ'dan yapılan açıklamada, "Kocaeli Kadın Şairler ve Yazarlar Platformu kuruluşunun ilk günü olan 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Şehitlerimizin Kıymetli Anneleri ile taçlandıracak. Gönül dünyasına yolculuk etmek isteyen tüm kadınlarımız davetlidir." ifadelerine yer verildi.