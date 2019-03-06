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KOŞYAZ kuruluyor

Kocaeli Kadın Şairler ve Yazarlar Platformu (KOŞYAZ) kuruluyor.

KOŞYAZ kuruluyor

06 Mart 2019 Çarşamba 09:17

 
Şehitlerimizin emaneti annelerimizi unutmayan KOŞYAZ'dan yapılan açıklamada, "Kocaeli Kadın Şairler ve Yazarlar Platformu kuruluşunun ilk günü olan 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Şehitlerimizin Kıymetli Anneleri ile taçlandıracak. Gönül dünyasına yolculuk etmek isteyen tüm kadınlarımız davetlidir." ifadelerine yer verildi.
 
Kur’an Tilaveti ile başlayacak olan programda, Koşyaz Üyelerinin Şiir/Mektup Sunumu ve şehit anneleri ile röportaj da yer alacak. Gelen misafirlere ikramların da yapılacağı ve kadın ressamlardan kadın konulu resim sergisinin de yer alacağı program, 8 Mart Cuma günü saat 17:30'da Gebze Gençlik Merkezi Has Oda'da gerçekleştirilecek. 
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