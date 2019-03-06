Şehitlerimizin emaneti annelerimizi unutmayan KOŞYAZ'dan yapılan açıklamada, "Kocaeli Kadın Şairler ve Yazarlar Platformu kuruluşunun ilk günü olan 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Şehitlerimizin Kıymetli Anneleri ile taçlandıracak. Gönül dünyasına yolculuk etmek isteyen tüm kadınlarımız davetlidir." ifadelerine yer verildi.
KOŞYAZ kuruluyor
Kocaeli Kadın Şairler ve Yazarlar Platformu (KOŞYAZ) kuruluyor.
Şehitlerimizin emaneti annelerimizi unutmayan KOŞYAZ'dan yapılan açıklamada, "Kocaeli Kadın Şairler ve Yazarlar Platformu kuruluşunun ilk günü olan 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Şehitlerimizin Kıymetli Anneleri ile taçlandıracak. Gönül dünyasına yolculuk etmek isteyen tüm kadınlarımız davetlidir." ifadelerine yer verildi.