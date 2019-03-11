KOŞYAZ'dan anlamlı program

Geleneği ihya, geleceği ihya ediyoruz sloganı ile Gebze Gazetesi sahibi Araştırmacı yazar İsmail Kahraman önerisiyle Kocaeli sınırları içerisinde yaşayan, çeşitli meslek dallarına mensup 26 şair ve yazar bir araya gelerek Kocaeli Kadın Şair ve Yazarlar Platformu’nun kuruluşunu tamamladı.













Programda bir konuşma yapan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, İslamın bayraktarlığını yapan bu milletin ayağa kalkmasını istemeyen, her ayağa kalkışımızda ayağımızı kaydırmaya çalışanların olduğunu söyledi. Ülkede fitne çıkarmak isteyenlere karşı birlik, beraberlik ve kardeşliğin önemini vurguladı. Şehit ailelerine teşekkür eden Güler “Bugün bu ülkede huzur içinde yaşıyorsak şehitlerimizin sayesindedir. Onlar bu ülkenin bekası için birlik beraberlik için, ezan için bayrak için kanlarını döktüler, canlarını bu vatana feda ettiler. Böyle evlatlar yetiştirdiğiniz için Allah sizlerden razı olsun” dedi.



Aile olgusunun gün geçtikce zayıfladığını söyleyen Ak Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, 15 Temmuz ruhuyla birlik beraberlik içinde şehitlerin emaneti vatana sahip çıkmamız gerektiğini söyledi. Büyükgöz, Gebze Belediye Başkanı seçilmesi durumunda gerçekleştirmek istediği projeler hakkında bilgi Verdi.

Anneler başımızın tacıdır diyen Ak Parti İlçe Başkanı İrfan Ayar ise yaptığı konuşmada anneliğin ve anne sözü dinlemenin önemine vurgu yaptı. Gebze Gençlik Merkezinde KOŞYAZ üyesi yazar Zeynep Çınar’ın sunumuyla gerçekleştirilen program, Mustafa Paşa İmamı Adem Akbaş’ın Kur’an Tilaveti ile başladı.

Kocaeli Kadın Şair ve Yazarlar Platformu Kurucu Başkanı Hacer Ali Yakuti yaptığı konuşmada “Geleneği geleceğe taşı, geleneği ihya, geleceği ihya ediyoruz sloganı ile Kocaeli sınırları içerisinde yaşayan, çeşitli meslek dallarında 26 yazar ve 2 gözlemcininin bulunduğu yol arkadaşlarımla Gebze Gazetesi sahibi Araştırmacı yazar İsmail Kahraman hocamın önerisiyle yola çıktık” dedi.







Gebze’de yazar okulunu kurarak farkındalık oluşturan Gebze Belediyesine teşekkür eden Hacer Ali Yakuti, “Biz kadın yazar gözüyle şehrin kalbine dokunmak, Antik çağlardan bugünlere devrolan, atalarımızdan bize miras Kocaeli, bir sanayi şehri değil bir kültür şehridir. Amacımız, Kocaeli’de yaşayan kadın yazarların şehrin toplumsal konularına dikkat çekerek verdiği hizmetler ile gelecek nesillere örnek olmak, yeni yazarlar yetişmesine fayda sağlamak ve aynı zamanda edebiyatımızın temel taşı olan Türk dilini koruyarak, geleneği geleceğe taşımaktır.” Şeklinde konuştu. Gebze’de yazar okulunu kurarak farkındalık oluşturan Gebze Belediyesine teşekkür eden Hacer Ali Yakuti, “Biz kadın yazar gözüyle şehrin kalbine dokunmak, Antik çağlardan bugünlere devrolan, atalarımızdan bize miras Kocaeli, bir sanayi şehri değil bir kültür şehridir. Amacımız, Kocaeli’de yaşayan kadın yazarların şehrin toplumsal konularına dikkat çekerek verdiği hizmetler ile gelecek nesillere örnek olmak, yeni yazarlar yetişmesine fayda sağlamak ve aynı zamanda edebiyatımızın temel taşı olan Türk dilini koruyarak, geleneği geleceğe taşımaktır.” Şeklinde konuştu.

Öz kültüründen kopmadan güçlü kalemler yetiştirmeyi hedeflediklerini ve platformun kuruluş tarihini 8 Mart Dünya Kadınlar günü olarak belirlediklerini söyleyen Yakuti, “Kadın dedim. Şehidim düştü aklıma. Annem dedi. Biz de konumuz kadın ise annelerimiz dedik, vatan uğruna şehadet şerbeti içen şehitlerimizin elleri öpülesi anneleri, annelerimiz. Hepinizden Allah razı olsun.” Dedi.

KOŞYAZ üyesi Yasemin Acet, Zeynep Çınar, Müzeyyen Ocaklı, Ödül Ece Kızıldağ, Nurten Keskin de şehitlik ve şehadetle ilgili yazdığı mektup ve şiirlerini seslendirdi

Programa Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Ak Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, Ak Parti İlçe Başkanı İrfan Ayar, Kızılay Gebze Başkanı Oya Tuncel, Gebze genç Musiad Başkanı Alican Karakaya , Gebze Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Yayla, Gebze Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Ramazan kılıç , Gebze Genclik Merkezi Müdürü Köksal Turan, Çoban Mustafa Paşa İmam Hatibi Adem Akbaş, Kocaeli Teror Mağdurları Dernek Başkanı Satılmış Demir, Kentka Kurucusu Tuba Şensoy ve çok sayıda şehit ailesi iştirak etti.