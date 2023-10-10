Kültür-Sanat Programları Hız Kesmiyor Gebze’de kültür sanat programları hız kesmeden devam ediyor. Şair ve yazar Nurullah Genç söyleşisiyle başlayan Gebze Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Gebze Kültür Merkezi Salonunda düzenlenen ‘İbiş ve Arkadaşları’ isimli çocuk tiyatrosu Gebzeli çocukları bir araya getirdi.

10 Ekim 2023 Salı 10:23