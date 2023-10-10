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KÜLTÜR VE SANAT:
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Kültür-Sanat Programları Hız Kesmiyor

Gebze’de kültür sanat programları hız kesmeden devam ediyor. Şair ve yazar Nurullah Genç söyleşisiyle başlayan Gebze Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Gebze Kültür Merkezi Salonunda düzenlenen ‘İbiş ve Arkadaşları’ isimli çocuk tiyatrosu Gebzeli çocukları bir araya getirdi.

Kültür-Sanat Programları Hız Kesmiyor

10 Ekim 2023 Salı 10:23

Salonu aileleriyle birlikte dolduran Gebzeli çocukların keyif içerisinde izlediği tiyatro gösterimine katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı kısa selamlama konuşmasında, “Bizim geleceğimiz, yarınlarımız olan evlatlarımızın boş vakitlerini en güzel şekilde değerlendirmeleri adına Gebze Kültür Merkezimizde birbirinden farklı programlar gerçekleştiriyoruz. Bugün bir araya geldiğimiz evlatlarımıza ve onların kıymetli velilerine katılımlarından ötürü şükranlarımı sunuyor, iyi eğlenceler diliyorum” ifadelerini kullandı. Çocuklarla birlikte tiyatro gösterisini izleyen Başkan Büyükgöz, bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
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