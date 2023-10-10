Kültür-Sanat Programları Hız Kesmiyor

Salonu aileleriyle birlikte dolduran Gebzeli çocukların keyif içerisinde izlediği tiyatro gösterimine katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı kısa selamlama konuşmasında, “Bizim geleceğimiz, yarınlarımız olan evlatlarımızın boş vakitlerini en güzel şekilde değerlendirmeleri adına Gebze Kültür Merkezimizde birbirinden farklı programlar gerçekleştiriyoruz. Bugün bir araya geldiğimiz evlatlarımıza ve onların kıymetli velilerine katılımlarından ötürü şükranlarımı sunuyor, iyi eğlenceler diliyorum” ifadelerini kullandı. Çocuklarla birlikte tiyatro gösterisini izleyen Başkan Büyükgöz, bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
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