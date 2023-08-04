Kültür ve Medeniyet Tarihimizde Vakıfların Önemi

Yönetmen İsmail Kahraman, “Kültür ve Medeniyet Tarihimizde VAKIFLAR” belgeseli ile “Vakıf” meselesine geniş bir perspektiften bakmayı tercih ediyor.
04 Ağustos 2023 Cuma 14:18
Arapça bir sözcük olan ‘vakf’; sözlük anlamı ile “durdurma” ve “hareketten alıkoyma” anlamlarının dışında “tamamen verme” anlamına da gelir. Bilindiği gibi vakıf, bir malın yahut bir servetin sürekli olarak bir amaca yönelik, sırf Allah rızası için zengin kişiler tarafından kurulan ve ihtiyaç içinde bulunan kimselere faydalanmaları için sunulan müesseselerin İslam hukukundaki adıdır.
Geçmişten bugüne yaşadığımız toprakların ihyasında önemli bir görev üstlenmiş vakıfların kıymetini bilen ve kendisi de bir vakıf insanı olan yönetmen İsmail Kahraman, “Kültür ve Medeniyet Tarihimizde VAKIFLAR” belgeseli ile “Vakıf” meselesine geniş bir perspektiften bakmayı tercih ediyor. Önce vakfın ne olduğunu irdeleyerek belgesele giriş yapan yönetmen, seyirciyi vakıfların tarihinde doyurucu bir yolculuğa çıkarıyor. Vakıf kurmanın şartları gibi vakıf hakkında bilinmesi gereken tüm detayların bahsedildiği belgesel, İslamiyet’in yayılmasında vakıf medeniyetinin önemine değinmeyi de ihmal etmiyor. (UĞUR TATAR)