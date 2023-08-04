Kültür ve Medeniyet Tarihimizde Vakıfların Önemi

Arapça bir sözcük olan ‘vakf’; sözlük anlamı ile “durdurma” ve “hareketten alıkoyma” anlamlarının dışında “tamamen verme” anlamına da gelir. Bilindiği gibi vakıf, bir malın yahut bir servetin sürekli olarak bir amaca yönelik, sırf Allah rızası için zengin kişiler tarafından kurulan ve ihtiyaç içinde bulunan kimselere faydalanmaları için sunulan müesseselerin İslam hukukundaki adıdır.

Arapça bir sözcük olan ‘vakf’; sözlük anlamı ile “durdurma” ve “hareketten alıkoyma” anlamlarının dışında “tamamen verme” anlamına da gelir. Bilindiği gibi vakıf, bir malın yahut bir servetin sürekli olarak bir amaca yönelik, sırf Allah rızası için zengin kişiler tarafından kurulan ve ihtiyaç içinde bulunan kimselere faydalanmaları için sunulan müesseselerin İslam hukukundaki adıdır.

Arapça bir sözcük olan ‘vakf’; sözlük anlamı ile “durdurma” ve “hareketten alıkoyma” anlamlarının dışında “tamamen verme” anlamına da gelir. Bilindiği gibi vakıf, bir malın yahut bir servetin sürekli olarak bir amaca yönelik, sırf Allah rızası için zengin kişiler tarafından kurulan ve ihtiyaç içinde bulunan kimselere faydalanmaları için sunulan müesseselerin İslam hukukundaki adıdır.