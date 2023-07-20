“Mah ü Mihr yahut Gökyüzü ve Yeryüzüne Haikular“ Kitabı Çıktı!

sitesinin kurucusu Uğur Tatar tarafından yazılan

kitabı, KDY (Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık) tarafından yayınlandı!

Japonya’da doğan ve dünyadaki bilinen en kısa şiir biçimi olan haikular, sadece 5­-7-­5 hece ölçüsünden oluşur. Bu kadar kısa olmalarına rağmen haikular, paha biçilemez düşsel yolculuklar gibidir. Zira haikular; düşüncelerin, hayallerin, aşkların, hüzünlerin, kısacası hayatın en saf halidir. "Kulübelerde Vızıldayan Haikular" kitabından sonra Uğur Tatar'ın ikinci haiku kitabı olma özelliğini taşıyan "MÂH Ü MİHR yahut gökyüzü ve yeryüzüne haikular", yazarın 149 yeni haikusunu bir araya getiriyor. İki bölümden oluşan kitap, ilk bölümünde "Ay"ın, ikinci bölümünde ise "Güneş"in başrolde olduğu şiirlerle okuyucusunu gökyüzü ve yeryüzünde kısa ama unutulmaz bir sergüzeşte davet ediyor.