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“Mah ü Mihr yahut Gökyüzü ve Yeryüzüne Haikular“ Kitabı Çıktı!

Maksat Sinema Olsun sitesinin kurucusu Uğur Tatar tarafından yazılan "MÂH Ü MİHR yahut gökyüzü ve yeryüzüne haikular" kitabı, KDY (Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık) tarafından yayınlandı!

'Mah ü Mihr yahut Gökyüzü ve Yeryüzüne Haikular' Kitabı Çıktı!

20 Temmuz 2023 Perşembe 14:31

Maksat Sinema Olsun sitesinin kurucusu Uğur Tatar tarafından yazılan "MÂH Ü MİHR yahut gökyüzü ve yeryüzüne haikular" kitabı, KDY (Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık) tarafından yayınlandı! 

Japonya’da doğan ve dünyadaki bilinen en kısa şiir biçimi olan haikular, sadece 5­-7-­5 hece ölçüsünden oluşur. Bu kadar kısa olmalarına rağmen haikular, paha biçilemez düşsel yolculuklar gibidir. Zira haikular; düşüncelerin, hayallerin, aşkların, hüzünlerin, kısacası hayatın en saf halidir. "Kulübelerde Vızıldayan Haikular" kitabından sonra Uğur Tatar'ın ikinci haiku kitabı olma özelliğini taşıyan "MÂH Ü MİHR yahut gökyüzü ve yeryüzüne haikular", yazarın 149 yeni haikusunu bir araya getiriyor. İki bölümden oluşan kitap, ilk bölümünde "Ay"ın, ikinci bölümünde ise "Güneş"in başrolde olduğu şiirlerle okuyucusunu gökyüzü ve yeryüzünde kısa ama unutulmaz bir sergüzeşte davet ediyor.




Kitabın ilk 10 sayfasını incelemek için tıklayın... 
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Uğur TatarKDYMah ü Mihr Yahut Gökyüzü Ve Yeryüzüne HaikularHaikuJapon EdebiyatıHaikularKitapyurdu Doğrudan Yayıncılık
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