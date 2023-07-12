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KÜLTÜR VE SANAT:
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Manevi mekanları gezdiler

Derince Belediyesi'nin düzenlediği kültür gezilerine katılan vatandaşlar, Sakarya, Bolu ve Bursa'daki manevi mekanları gezdi.

Manevi mekanları gezdiler

12 Temmuz 2023 Çarşamba 11:20

Derince Belediyesi’nin Gez- Gör-Bil Projesi çerçevesinde düzenlediği kültür gezileri devam ediyor. Vatandaşların da ilgi gösterdiği kültür gezilerinin son durakları Sakarya'nın Taraklı, Bolu'nun Göynük ilçesi ve Bursa oldu. Konuklar gezi güzergahında yer alan tarihi, manevi ve doğal güzelliklerin bulunduğu mekanları rehberler eşliğinde gezdi. Bursa’da Gölyazı, Panaroma Müzesi, Tophane, Ulu Cami, Taraklı ve Göynükte ise Gazi Süleyman Paşa Cami ve Hamamı, Akşemseddin Türbesi ve Dede Türbesi gibi önemli mekanlar ziyaret edildi.





İHA
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