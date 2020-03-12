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KÜLTÜR VE SANAT:
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Mehmet Akif Gebze’de Anıldı

İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. Yıl Dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma günü nedeniyle Gebze Kültür Merkezi’nde tören düzenlendi.

Mehmet Akif Gebze'de Anıldı

12 Mart 2020 Perşembe 14:19

 Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün de katıldığı etkinliklerde, öğrencilerin İstiklal Savaşı yıllarını anlatan tiyatro gösterisi konuklardan büyük beğeni aldı. Törene Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz’ün yanı sıra ilçenin mülki erkanı, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Öğrencileri kutlayan ve tek tek hatıra fotoğrafı çektiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim ederek kutladı.    
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