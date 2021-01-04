Mehmet Hoca'nın Vefatının Ardından

Hoca ve öğretmen olmak önemlidir...

Herkes eğitici ve öğretici olamaz.

Eğitimciler, gök kubbede hoş sedalar bırakır.

Her gün acı haberler alıyor, üzülüyoruz.

Gebze, önemli bir eğitimcisini ebediyete uğurladı.

40 yıl önce gazeteciliğe başladığım ilk yıllar, Gebze’ye ilk kez İlk Öğretim Müdürlüğü kuruluyor, babacan ve beyefendi müdür ile tanışıyoruz...

Mehmet Tevfik Özmen Gebze'nin Canlı Şahidi

Onun isteği ile Gebze Verem Savaş Derneği'nde, uzun yıllar yönetim kurulu üyesi oldum, bir çok çalışma yaptık.

Gebze Gazetesi ve Devri Alem Belgesel Programı olarak Gebze’yi gezip, belgesel söyleşiler yaptık çok önemli kültür araştırmaları yaptık. Gebze'nin canlı şahidi Mehmet Tevfik Özmen’le yaptığımız belgesel söyleşi kayıtları İKTAV Belgesel Yayıncılık Araştırma Kütüphanesi www.iktav.com arşivinde araştırmacıların bilgisine sunmuş bulunmaktayız.

Girit ile ilgili yıllar önce çektiğimiz bir belgeselde, Girit'ten gelenler ile ilgili yaptığımız söyleşi geçtiğimiz ay TGRT Belgesel TV kanalında yayınlandı.

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/424334545591839/?vh=e&extid=0&d=n

Gebze Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Vefa Köşesi Kurulmalı

Gebze Milli Eğitim Müdürü'müz Şener Bey çok güzel hizmetler yapıyor. Müdürlüğün girişinde Gebze'de milli eğitim tarihi ile ilgili bir köşe yaparak, Gebze'nin 1925 tarihinde açılan ilk Taş Mektebi fotoğrafından günümüze, tarihi fotoğraf ve milli eğitim müdürlerinin fotoğraflarını sergileyip, anı köşesi oluşturmalı.

Gebze’nin tanınmış simalarından ADD Başkanı Nilgün Aydın, Mehmet Özmen'in öğretmen arkadaşlarıyla ilgili bize tarihi bir fotoğraf gönderdi.

En soldaki Mehmet Tevfik Özmen, ortada oturan Öğretmen Haydar Aydın, sağ tarafında oturan Fevziye Aydın, sol tarafında oturan Şevkiye Özmen Mehmet Bey'in Eşi...

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Mehmet Hocanın Mezarından Canlı Yayın

Mehmet hoca 94 yaşında 01.01.2021 günü sabah vefat etti. Osmangazi İlköğretim Okulu Müdürlüğü, Verem Savaş Derneği Başkanlığı yaptı yıllarca. 02-01-2021 günü öğleden önce Osman Yılmaz Mezarlığında defnedildi. Eşi Şevkiye Özmen, evlatları Neveser Barış , Emel Özmen Atalay, Reyhan Özmen'in babaları, değerli öğretmendi...

Cenazeye yanlış bilgiden dolayı yetişemedim, mezarında Fatiha okuyup dua ettim. Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak canlı yayın yaptık. Linkini sizlerle paylaşıyoruz.

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/196468872182725/?vh=e&extid=0&d=n

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Mehmet Hoca Dualarla Uğurlandı

Mehmet Tevfik Özmen ile ilgili acı haberi gazeteci arkadaşım Yılmaz Işık verdi ve Gebze Gazetesi olarak geniş bir haber yaptık. Haberi sizlerle paylaşıyor, Mehmet Hocama Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve Gebze eğitim camiasına başsağlığı diliyorum. Mehmet Hocam makam ve mekanın cennet olsun.

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Gebze Eğitim Camiasının Büyük Kaybı

Gebze'nin ilk Milli Eğitim Müdürlerinden Mehmet Tevfik Özmen vefat etti.

Gebze kamuoyunun yakından tanıdığı, uzun yıllar eğitim camiasının içinde olan, binlerce öğrenci yetiştiren Osman Yılmaz Mahallesi'nde oturan herkes tarafından sayılan ve sevilen Mehmet Tevfik Özmen'in ölümü Gebze’de büyük üzüntü ile karşılandı.

Aslen Cuma Köyü'nden olan, Arif’te Öğretmen Okulu'ndan mezun olduktan sonra, Tavşanlı'da öğretmenliğe başlayan Özmen, Gebze'nin İlk Öğretim Müdürü olarak tanınıyordu.

Gebze Verem Savaş Derneği'nde Başkanlık Yaptı

Hayatı boyu sosyal, kültürel ve sağlık hizmetlerine de önem veren Mehmet Tevfik Özmen, Gebze Esat Sayduk Verem Savaş Derneği'ninde başkanlığını yaparak, çok önemli hizmetler yaptı.

Özmen, geçtiğimiz yıl Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kalça kırıklığından dolayı ameliyat geçirmiş ve uzun süre tedavi görmüştü.

Cenaze Osman Yılmaz Mezarlığı'ndan kaldırıldı

Gebze eğitim ve öğretim hayatına büyük hizmeti olan Mehmet Tevfik Özmen’in cenazesi, 02.01.2021 Cumartesi günü öğle namazı öncesi, Gebze Osman Yılmaz Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

Gebze’ye önemli hi̇zmetleri̇ olan, Gebze tarihinin canlı şahitlerinden Mehmet Tevfik Özmen'e Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com ve Devri Alem Belgesel TV program ekibi olarak Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Mehmet Tevfik Özmen ile Belgesel Söyleşi

Gazetemiz kurucusu ve Devri Alem Belgesel Program Yapımcısı İsmail Kahraman'ın hazırlayıp sunduğu, TGRT Belgesel TV'de yayınlanan programda, Gebze Belediyesi başkanlığı yapan Giritli Esat Sayduk ile ilgili önemli açıklamalar yaptığı program, geçen ay yayınlanmıştı. Program ve konuyla ilgili Gebze Gazetesi'nin haberini sizlerle paylaşıyoruz.

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Gebze Belediyesi, eski başkanlarından Esat Sayduk'un vasiyetine saygılı olmalı...

Sağlık merkezi olsun diye bağışladığı yere, otopark yapılacakmış.

Esat Sayduk'un bağışladığı sağlık merkezi yeri ile ilgili on yıl önce çektiğimiz belgeselde, Gebze eski milli eğitim müdürü Mehmet Tevfik Özmen, TGRT Belgesel TV'de yayınlanan Devri Alem Belgesel Programında bilgi veriyor.

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/424334545591839/?vh=e&extid=0&d=n