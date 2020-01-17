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KÜLTÜR VE SANAT:
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Minikler ‘Bir Doğa Masalı’nda Buluştu

Gebze Belediyesi iyatro sever çocukları GKM’de buluşturdu.

Minikler ‘Bir Doğa Masalı'nda Buluştu

17 Ocak 2020 Cuma 09:29

 ‘Bir Doğa Masalı’ adlı tiyatro gösterisinin izleyen minikler oldukça güzel vakit geçirdi. Eğitici mesajlar içeren tiyatro gösterisi sırasında miniklerin sevinci adeta yüzlerinden okundu. Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında gösterime girecek; 18 Ocak Cumartesi 13:00 ve 15:00 ‘de Acemi Kâşifler: Görevimiz Koca Ayak, 19 Ocak Pazar 13:00 ve 15:00’de Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası adlı sinema filmlerine tüm çocuklar davetli.

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