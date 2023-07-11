Ormancılık Teşkilatının 180. Yıl Kültür Hizmeti olarak Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlatılan, gazeteci ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman’ın yönetmenliğini üstlendiği “Orman İşletmeciliğinde Öncü Girişimin Serüveni: BOZÜYÜK KERESTE FABRİKASI”, meseleye yaklaşım biçimi ve çarpıcı üslubu ile etkileyici bir belgesel olarak dikkat çekiyor. 1926 yılında açılan Bozüyük Kereste Fabrikası’nı odağına alan belgesel, ülkemizdeki ormancılık faliyetlerinden bahsederek konuyu temellendirdikten sonra fabrikanın Kurtuluş Savaşı’nın ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınması ve gelişmesine olan katkısını mercek altına alıyor.





Belgesel; Türkiye’nin ilk fabrikalarından olma özelliğini taşıyan Bozüyük Kereste Fabrikası’nın kuruluş fikrinin ortaya atılmasından gereken paranın temin edilmesine, açılışına bizzat Mustafa Kemal Atatürk’ün katılmasından fabrikanın kuruluşuna ve nihayetinde kapatılmasına kadar olan süreci araştırmacılar, orman teşkilatı mensupları ve dönemin şahitleri eşliğinde seyirciye aktarıyor. Tarihe ışık tutan arşiv belgeleri ve tozlu raflardan gün yüzüne çıkan asırlık fotoğraflar bu yolculukta bize eşlik ediyor. (UĞUR TATAR)



