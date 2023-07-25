Ormancılık Tarihimizin Bilinmeyenleri

Ormancılığımızın gelişip büyümesinde emeği geçen tüm ormancılarımızın aziz hatıralarına adanan bu belgeselde, Giresun'daki ormancılık tarihi mercek altına alınırken canlı şahitler ve arşiv belgeleri ile Türkiye'deki ormancılık tarihine de ışık tutuluyor.

Orman ve su varsa hayat vardır. Tarih boyu insanoğlu; ormanlarla hayat sürmüş, ağaçları bir nimet olarak görmüş ve hayatının her alanında kullanmıştır. Bu yüzden vatanımızın temeli, hayatımızın kaynağı ormanlarımızı tanımamız büyük önem arz etmektedir.

Ormancılık kültür, tarih ve vefadır düsturu ile yola çıkan gazeteci ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman, “Giresun’da Ormancılık Tarihi” isimli belgeselinde orman teşkilatımızın canlı şahitlerinin bilgi ve birikimlerini gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor. Bu yüzden ormancılığımızın gelişip büyümesinde emeği geçen ormancılık teşkilatımızın canlı şahitleri ile yapılan röportajlar, belgeselin omurgasını oluşturuyor.

Belgeselin ismi sizi yanıltmasın. Elbette orman ve su yönünden önemli illerimizin başında gelen Giresun ve Ordu bölgesinin ormanları belgeselin önemli bir kısmını oluşturuyor. Ama belgesel, vakıf ormanlarının öneminden Aksu Kâğıt Fabrikası’na, ormancılıkta su nakliyatından kiraz, kestane ve bal ormanlarımızın zenginliğine ormancılık konusunda birçok önemli konuya parmak basıyor.