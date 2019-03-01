“Profesyonel” Kocaeli Şehir Tiyatrosu'nda

Usta yönetmen Işıl Kasapoğlu’nun İstanbul’da 8 sezondur kapalı gişe oynayan oyunu “Profesyonel”, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Oyunun Süleyman Demirel Kültür Merkezi’ndeki ilk gösterimine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Hasan Yılmaz, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan, Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Fatih Sevdi ve vatandaşlar katıldı.



“Profesyonel” dünyaca ünlü Sırp yazar Duşan Kovaçevic’in romanından sahneye taşındı. Yugoslavya’daki büyük dönüşümden önceki ve sonraki toplumsal, politik yaşamı bir entelektüelin yaşam öyküsü içinde, kara komedi türünde ve ironik bir üslupla sahneleniyor.

OYUNCU KADROSUNDA ÖNEMLİ İSİMLER

“Profesyonel” adlı oyun 40 yaşlarında bir edebiyat adamı, bir sekreter ve bir gizli polisin sürprizlerle dolu soluk soluğa izlenecek hikayesini sahneye taşıyor. “Profesyonelin” oyuncu kadrosunda; Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Gülen Çehreli ve Cenap Oğuz gibi önemli isimler yer alıyor.



Tek Perdelik, 2 saat süren oyun, ilk gösteriminde Kocaelili seyirciler tarafından büyük beğeni topladı. “Profesyonel” oyun sonunda seyirciler tarafında ayakta alkışlandı. Oyun sonunda Kocaeli Şehir Tiyatroları, Genel Sanat Yönetmeni Fatih Sevdi, oyunculara çiçek takdim etti.