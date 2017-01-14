10. yılını kutlayacak olan Roza Sanat Merkezi bu akşam Gebze Kültür Merkezinde görkemli bir akşamda sanatseverlerle beraber onuncu yılına imza atacak. Program saat bu akşam 19.00’da start alacak.
Selvi GEÇAL
Roza Sanat Merkezi, Gebze'de!
Gerek kentimizde gerekse ülkenin pek çok yerinde sahneye koyduğu oyunlarıyla tiyatroya çok önemli katkı sunan Roza Sanat Merkezi bu akşam önemli bir akşam yaşatacak.
10. yılını kutlayacak olan Roza Sanat Merkezi bu akşam Gebze Kültür Merkezinde görkemli bir akşamda sanatseverlerle beraber onuncu yılına imza atacak. Program saat bu akşam 19.00’da start alacak.