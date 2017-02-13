SANAT MÜZİĞİ ZİYAFETİ!

Gebze'de Türk Sanat Müziği ziyafeti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Nev Eda Türk Müziği Topluluğu tarafından Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde konser verildi. Şefliği Erbil Aydın tarafından yapılan Nev Eda Türk Müziği Topluluğu, sevilen Türk Sanat Müziği eserlerini seslendirdi.

SANAT MÜZİĞİ SEVENLER

Şefliğini Erbil Aydın'ın yaptığı Nev Eda Türk Müziği Topluluğu Türk Sanat Müziği eserlerinin yer aldığı repertuvarıyla dinleyenleri büyüledi. Birbirinden güzel eserleri seslendiren koro, izleyicilerden bolca alkış aldı. Başarılı ve eğlenceli geçen konser, Türk Sanat Müziği sevenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.