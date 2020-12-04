Sanayi Tarihimizin Canlı Şahidi Metin Eriş ile Belgesel Söyleşi

Gazeteci ve belgeselci olarak, vefa borcumuz olan bu insanlarla belgesel söyleşi yaparak, geleceğe bilgi ve belge bırakmaya çalışıyorum

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve gazete gebze de yer alan makalelerim

Sanayi Tarihimizin Canlı Şahidi

Bu insanlarımızdan birisi, sanayi tarihimizin canlı şahidi, Dilovası BASF Sümerbank Fabrikası'nın Türk Genel Müdürü Dr. Metin Eriş. Kendisini ilk kez 1983 yılında, 23 yaşında genç bir gazeteci olarak tanıdım.

Dilovası’nın 51 yıllık canlı şahidi ile arkadaş ve dostluğumuz sürdü. Dilovası’nın bu günlere gelmesinde çok büyük emeği var.Türkiye'de ilk kez, Dilovası Sanayiciler Vakfını kurup, Dilovası sanayicilerini organize edip okul, postane ve tren istasyonu kurulmasına öncülük etti.

Dilovası sanayi tarihi ile ilgili İstanbul'da Metin Bey'in başkanlığını yaptığı Kültür Konseyi Derneği'nin Beşiktaş’taki merkezinde uzun bir söyleşi yapıp, belgesel çekimi yaptım.Metin Bey vefasızlığa kırgın. Dilovası’ndan ayrıldıktan sonra kendisini sadece, Polisan Fabrikası'nın sahibi merhum Fuat Aydemir aramış. Dilovası Sanayiciler Vakfı'nın öncülüğünde yapılıp, Metin Eriş Dilovası Sanayiciler Vakfı Ormanı'ndan adının ve vakfın silinmesine çok üzülmüş. Gerçekten Metin Bey'e büyük vefasızlık, bu yanlıştan vazgeçileceğine inanıyorum.Devri Alem Belgesel kameralarına, Metin Bey hem kendi hayatını hemde 1960'lı yılların Sanayi Bakanı Mehmet Turgut'un özel kalem müdürlüğü dönemini anlattı.

Metin Bey Dilovası’na 1969 yılında Türk-Alman ortaklığı ile yapılan BASF Sümerbank Fabrikası'nın Türk tarafı genel müdürlüğünde geçen 31 yıllık sürede, Dilovası'nda yaşananları anlattı. Metin Bey'le yaptığımız belgesel söyleşinin bir kısmını, özel sosyal medya hesabım ve Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com 'dan canlı yayınladık.Yaptığımız canlı yayını sizlerle paylaşıyorum Sanayi tarihimizin canlı şahitlerinden, gönül insanı ve kültür adamı, Kocaeli Dilovası’nın 40 yıllık geçmişini bilen, Türk Konseyi Deneği Genel Başkanı Dr. Metin Eriş'i Devri Alem Belgesel Programı olarak İstanbul'da dernek merkezinde (29 Kasım 2020 ) ziyaret edip, www.devrialem.tv belgesel çekimi yapıp, Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com canlı yayınında söyleşi yaptık.

https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/1858729550948310/?extid=0&d=n***Dilovası ’nda Gazetecilik AnılarımBende, gazeteci ve belgeselci olarak Dilovası’nın 42 yıllık canlı şahidiyim. Gazeteci ve belgeselci olarak Dilovası’nın nasıl, Çerkeşli Köyü’ne bağlı mahalle, sonra köy ardından ise belediye ve son olarak ise 2008 tarihinde nasıl ilçe olduğunu takip ederek, hem belgeselleştirmiş hem de bu konuda kitap hazırlamış birisi olarak Dilovası’na vefa borcumu ödemeye çalıştım. O günlerde yazdığım yazımın linkini sizlerle paylaşıyorum.

https://www.kocaeligazetesi.com.tr/amp/haber/1309654/gecmisten-gelecegi-dilovasi-paneli-basliyor***DİLOVASI Geçmişten kopmadan bugünlere gelen Dilovası tarih, kültür, turizm, sanayi, tarım ve medeniyet merkezidir. Ancak atalar der ki "Pırıl pırıl gökkuşağını görmek için önce yağmur ve fırtınaları yaşamak gerek." Yağmur ve fırtınaları çoktan geride bırakan Dilovası için artık gökkuşağı zamanıdır. Dilovası koskoca adımlarla şimdiden yarınlardaki yerini almaya hazır. Dilovası'nın geçmişine canlı şahitlik yapan bir gazeteci ve belgesel yönetmeni olarak bugün Batman Valisi olan Hulusi Bey’in Kaymakamlığı sırasında Dilovası tarihine ışık tutacak “Geçmişten Geleceğe Dilovası İlçesi“ panelinin düzenleme kurulunda görev alarak bölgeye vefa borcumu ödemeye çalıştım. Panel öncesi yazdığım yazının özetini sizlerle bir kez daha paylaşıyorum.