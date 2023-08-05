Sevdamız Kocaeli fotoğraf yarışması kazananları belli oldu

Temmuz ayında Sevdamız Kocaeli uygulamasına yüklenen 2 bin 742 fotoğraf arasından en fazla beğeni ve puanı toplayan 5 kişiye ödül verildi. Uygulama, Kocaeli'nin güzelliklerini fotoğraf tutkunlarıyla buluşturmayı hedefleyerek şehir, doğa, turizm, sanat, kültür, tarih ve yaşam gibi çeşitli içerikli fotoğrafların paylaşıldığı bir platform olarak hizmet veriyor. Yarışmanın birincisi Berna Kandaz, 7 bin 200 puanla ödüle layık görülürken, ikincilik ödülünü 4 bin 300 puanla Buket Bilgen Kandemir kazandı. Üçüncü, dördüncü ve beşinci sıraları ise sırasıyla Ecrin Ulu (3 bin 300 puan), Nazlı Çalkaya (3 bin puan) ve Tuncay Kurt (2 bin 500 puan) aldı.

Kazananlara dağıtılan ödüller arasında akıllı telefon yazıcı, dijital fotoğraf çerçevesi, selfi çubuğu ve tripod, mobil gimbal, telefon teleskobu ve dürbün yer aldı.





‘’Belediyenin sayfasında gördüm’’

Üçüncü olarak hediyesini alan Ecrin Ulu da duygularını paylaştı. Ulu, “Sevdamız Kocaeli Platformu'nu Kocaeli Belediyesi'nin Instagram hesabından gördüm. Fotoğraf yüklemek için girdim. Keyifli güzel bir uygulama... Çok güzel fotoğraflar var. Gerçekten çok beğendim emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

“Bu platformda Kocaeli’yi keşfettim”

İkincilik ödülünü alan Buket Bilgen Kandemir, ‘’Ben aslında Kocaeli'de yaşamıyordum ama Kocaeli'de yaşar oldum. Bir yerden sonra daha çok Gebze'ye gidip gelirken fotoğraflar çekmiştim. Sosyal medyada Sevdamız Kocaeli'yi görünce çektiğim fotoğrafları paylaşmak istedim. Bu platform Kocaeli'nin hiç bilmediğim yerlerini keşfetmeme sebep oldu. Mesela hafta sonu sırf o platformda gördüğüm bir yere doğa yürüyüşü yapmaya gittim. Kocaeli fotoğraf camiasına da faydalı olacağına inanıyorum. Büyükşehir de ayrıca çok teşekkür ediyorum böyle güzel bir uygulamayı için geliştirdiği için” ifadesini kullandı.





İHA