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Şiir Resitali!

Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde 21 Ocak akşamı önemli bir akşam daha yaşanacak.

Şiir Resitali!

05 Ocak 2017 Perşembe 11:00

 Ünlü Şair-Yazar Kahraman Tazeoğlu, bir kez daha Gebze’ye gelerek hayranlarıyla buluşacak. Tazeoğlu’nun şiir dinletisi saat 19.30’da başlayacak ve şiir severlere güzel bir dinleti sunacak. Bugüne kadar çıkardığı kitaplarla tam not alan ve daha önce de Gebze’ye gelen ve büyük ilgi gören Tazeoğlu, bir kez daha Gebzelilere şiir resitali sunacak.

Refik Sıla GÜVENÇ


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