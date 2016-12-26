Sunay Akın, ücretsiz gerçekleştirilecek olan programda Gebzelilerin karşısına çıkmaya hazırlanırken geçtiğimiz dönemde de Gebze’ye konuk olan Akın, büyük ilgi görmüştü.
Refik Sıla GÜVENÇ
Sunay Akın geliyor
Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi Çarşamba günü önemli bir ismi konuk edecek. Sunay Akın, Sunay Akın ile Görçek isimli özel gösterisi ile Çarşamba saat 19.30’da Gebzelilerin karşısında olacak.
Sunay Akın, ücretsiz gerçekleştirilecek olan programda Gebzelilerin karşısına çıkmaya hazırlanırken geçtiğimiz dönemde de Gebze’ye konuk olan Akın, büyük ilgi görmüştü.