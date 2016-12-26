KÜLTÜR VE SANAT:
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Sunay Akın geliyor

Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi Çarşamba günü önemli bir ismi konuk edecek. Sunay Akın, Sunay Akın ile Görçek isimli özel gösterisi ile Çarşamba saat 19.30’da Gebzelilerin karşısında olacak.

Sunay Akın geliyor

26 Aralık 2016 Pazartesi 16:05

Sunay Akın, ücretsiz gerçekleştirilecek olan programda Gebzelilerin karşısına çıkmaya hazırlanırken geçtiğimiz dönemde de Gebze’ye konuk olan Akın, büyük ilgi görmüştü. 
Refik Sıla GÜVENÇ 

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