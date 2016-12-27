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Taçsız Kral sahnede

Tavernacı Taçsız Kral Atilla Cem Kaplan Adil Balık Restaurant’ta yılbaşı akşamında sahne alacak.

Taçsız Kral sahnede

27 Aralık 2016 Salı 14:30

 
Sevilen eserlerini seslendirecek olan Kaplan, 31 Aralık akşamında sahne alacak. Bugüne kadar pek çok kez sahne aldığı Adil Balık Restaurant’ta bir kez daha güzel bir akşama imza atmaya hazırlanan Kaplan, sevilen şarkılarını canlı olarak seslendirecek. Evren KIZILTAŞ

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