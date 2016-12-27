Taçsız Kral sahnede

Sevilen eserlerini seslendirecek olan Kaplan, 31 Aralık akşamında sahne alacak. Bugüne kadar pek çok kez sahne aldığı Adil Balık Restaurant’ta bir kez daha güzel bir akşama imza atmaya hazırlanan Kaplan, sevilen şarkılarını canlı olarak seslendirecek. Evren KIZILTAŞ