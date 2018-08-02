Tarihi İpek Yolu ve Kaplıcalar Kenti Mudurnu

Yol; kültürdür, medeniyettir ve tarihe canlı şahitlik yapan vefalı bir dosttur. En önemlisi ticaretinde ön şartıdır.

Çin’den başlayan ve İstanbul üzerinden Avrupa’ya giden tarihi İpek yolunu Çin yeniden canlandırmak İçin seferberlik başlattı. Türkiye dahil İpek yolunun canlanmasından para kazanmak için yatırımlar yapılıyor. Toplantılar düzenleniyor, Amerika, Çin ve. Rusya arasındaki ticaret savaşları bu yüzden yaşanıyor.

MODERN İPEK YOLU TURUNA KATILDIM

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan devletlerinin ortaklaşa organize ettiği, Türk Konseyinin resmî daveti ile geçtiğimiz yıl modern İpek yolu turuna katılarak çektiğim Belgeseli sizlerle paylaşıyorum

https://youtu.be/kZQl-5TupdE

İPEKYOLU BELEDİYELER BİRLİĞİ

İki bin yıl önce ticaret ve kültürlerin yayıldığı İpek yolu ile ilgili araştırmamız İpekyolu Belediyeler Birliği’nin kurucuları arasında yer alan ve tarihi İpek yolu üzerinde bulunan Mudurnu’da devam ediyor.

Osmanlı’nın ilk şehzade şehirlerinden olan Mudurnu mimarisi ve kültür hayatı ile ayakta. Tarihi Babas ve Taşkesti Sarot kaplıcaları ile Uluslararası alanda marka olma yolunda. Termal turizmi için bölgeye çok önemli yatırımlar yapılıyor.

İPEK YOLU GÜZERGAHINA YÜZLERCE MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Mudurnu, Babas ve Taşkesti Sarot. Kaplıcalarına bu güne kadar 262 milyon dolarlık yatırım yapan İş adamı Mehmet Emin Yerdelen Beyin misafiri olarak Mudurnu'yu geziyoruz. Gerçekten çok büyük yatırım. Üstelik bu yatırımın alıcıları, Arap Dünyası... Türkiye’ye Ciddi döviz kazandırılmış yatırımlarla ilgili Mehmet Emin Yerdelen şu bilgileri veriyor.

İlk Projemiz Taşkesti Beldesi'nde Ilıcaköyü'nde Sarot kaplıca Birliği Yap-İşlet-Devret modeliyle 129 oda 350 yataklı Sarot Termal Park Reshort&Spa Oteli'dir.2. Projemiz Türkiye'de termal tatil Köyün sektöründe ilkleri barındıran 406 daire Sosyal Tesis Alışveriş Merkezi Spa Merkezlerinden oluşan Sarot Termal Vadi TatilKöyü 3. Projemiz Uzak Doğu ve Selçuklu Mimarisi karışımı olan Sarot Palas Tatilköyü olup, Rezidans görünümü ile 445 daire ve Sosyal Tesis Alışveriş Merkezi yine Avrupa’nın en büyük olduğu tahmin edilen Spa Merkezinden oluşur. 4 projemiz Yine Farklı mimarisi ile Harry Potter tarzı mistik bir mimari ile Sarot Country projesi 201 villa yapay Deniz Çocuk Dünyasını barındırmaktadır. 5. Projemiz Burj Al Babas Termal Villa Kent 800 adet villa 2 adet Kongre Merkezi 170 O da 750 yataklı Otel, Alışveriş Merkezi AVM, Spa Merkezleri, Hobi alanları ve göletlerden oluşmaktadır.

Toplam şu ana kadar yaptığımız yapmış olduğumuz yatırımların tahmini değeri 250 milyon Usd 1 milyar 200 milyon TL ediyor yine usd bazında bundan sonra yapacağımız tahmini yatırımların değeri de 100 milyon usd olması düşünülmektedir. Genel Toplamda bütün projeler için toplam yatırım değeri 350 milyon Usd olacağı tahmin edilmektedir. Toplamda TL olarak yatırım değeri 1 milyar 680 milyon TL dir. Bütün etap Projeler bittiğinde normal daireye pratikte çevirdiniz de 3000 daire 3 adet büyük Alışveriş Merkezleri, Sağlık Merkezleri ,Spa Merkezleri, Çocuk Dünyası Sosyal akciğerlerle (yeşil alan ) birlikte Genel toplam yatırım değeri Bir milyar 880 milyon TL'yi kapsayacaktır. Bütün projelerin Toplam arazi alanları da yaklaşık 1200 dönüm etmektedir. Mudurnu ve Taşkesti Beldesi'nde projeler için Sarot Şirketler Grubu olarak 6 firması ile birlikte 2007 Yılından bugün 2018 yılına kadar projelerimi devam ediyor. diyen heyecanlı mücadeleci iş adamı Sayın Yerdelen Tarihi Sarot Kaplıcaları ile ilgili şu bilgileri verdi

MUDURNU ILICA KÖYÜ, KAPLICA HAMAMI

Sarot Kaplıcası olarak da tanınan hamam; kuzeyde geç dönemde yapılmış üstü çatılı, zemin katı erkekler soyunmalığı, üst katı pansiyon olarak kullanılan betonarme bina, bu binadan geçişi olan küçük tek hacim halindeki kubbeli erkekler bölümü ve güneyde sonradan eklenti olarak yapılmış iki kubbesi olan kadınlar kısmından oluşmaktadır. Kuzeyde iki katlı binanın, erkekler soyunmalık kabinlerinin olduğu zemin katına batı kenarındaki kapıdan girilmektedir. Bu kısmın güneyindeki küçük koridorun sonunda betonarme yapı ile erkekler hamamına geçilmektedir. Kapı geçişinde kalın duvar görülmektedir. Bu bölüm tek hacimden oluşan erkekler kısmının sıcaklığıdır. Üzeri sıvalı olan hamamın duvarları muhtemelen moloz taş örgülüdür. Hamamın dört iç duvarından kapının bulunduğu duvar ile doğu ve batı duvarları yuvarlak kemerli büyük nişler halinde, güney duvarı ise biraz daha derin eyvan tarzındadır. Niş ve eyvan bölümlerindeki sekiler üzerinde ikişer kurna yer almaktadır. Güneydeki kaş kemerli eyvan kademeli iki kalın kemerin birleşiminden oluşmakta ve tonoz görünümündedir. Kemer ayaklarının duvara oturduğu yerde pahlı kuşak dolanmaktadır. Bu kuşak yan nişlerde kesiktir. Altı adet kurnadan dördü mermer, soldaki niş içindeki iki kurna taştır. Taş iki kurna değişik kare formlu olup, orijinal görünümdedir. Diğerleri kübik kaidelere oturtulmuş, köşeleri tas koymaya yarayan konsollu olup, dairesel formludur. Ortada içi termal su ile dolu bir kenarı düz, diğer kenarları çokgen havuz bulunmaktadır. Havuz, zemin ve sekiler beton mozaik ile kaplıdır. Merkezde üst örtü kubbe olup, köşelerde kubbeye geçişler pandantifle sağlanmıştır. Eyvanın iki yanındaki pandantif üstünde birinde tek, diğerinde iki adet kısa dekoratif kirpi korniş bulunmaktadır. İçte kubbe ve duvarlarda rutubet, nem gibi faktörlerden yosunlaşma ve kararmalar meydana gelmiştir.

Kubbede merkezde bir büyük, bunun etrafında dört küçük tepe penceresi yer almaktadır. Dıştan erkekler hamamı kare gövde üzerinde, çokgen alçak bir kasnak ve üstünde kubbeden oluşmaktadır. Üzeri sıvalı ve boyalıdır. Kadınlar bölümü girişi batı cephenin güneyinden olup, bu kısımdaki daha alçak beden duvarlı soyunmalık kabinliklerinin olduğu bölümden, üstü kubbeli tuvalet ve temizlik bölümüne ve buradaki bir kapıdan yine üstü kubbeli hamam bölümüne geçilmektedir. Kadınlar hamamı zemini, çokgen havuzu ve duvarlarının subasman bölümü mermerle kaplıdır. Muhtarlıktan alınan bilgiye göre bu bina kuzeydeki pansiyon binası gibi 90’lı yıllarda betonarme malzemeden yapılmıştır. Kaplıca hamamının kadınlar bölümünde her hangi bir özellik bulunmamaktadır.

Pansiyon ve kadınlar bölümü arasında kalmış orijinal kaplıca hamamının kitabesi olmayıp, yapılış tarihi de bilinmemektedir. Osmanlı dönemindeki kaplıca hamamlarının küçük boyutlu basit bir örneğini gösteren bir yapıdır. Muhtemelen 15.-16.yy. ait olduğu düşünülmektedir.

TARİHİ İPEK YOLUNDA TARİHİ KAPLICALAR CANLANDIRILIYOR

Bölgeye yüzlerce milyon dolarlık yatırım yaparak, toplam 1000 kişiye iş imkanı sağlayacak iş adamları Mehmet Emin Yerdelen ve Bülent Yılmaz beyleri candan kutluyorum.