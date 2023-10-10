Tatlıkuyu’da Antika Pazarı Kuruldu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz bir ilke daha imza attı. Gebze’de antika pazarı kuruldu. Gebze Belediyesi öncülüğünde Tatlıkuyu Kapalı Pazaryerinde her ayın ikinci pazar günü kurulacak olan ‘antika pazarı’nı ilk gün ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, esnaflara hayırlı işler diledi.

Değerli antika eşya ve eski objeleri koleksiyoncularla bir araya getirecek olan Gebze Antika Pazarının ilk gününde tezgah açan esnafları yalnız bırakmayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Her ayın 2. pazarı burada antika tüccar pazarı kurulmuş olacak.

HER AYIN 2. PAZAR GÜNÜ KURULACAK

Gebze’mizde ilk defa gerçekleşen bu faaliyet inşallah, sanat hayatımıza, hatıraların yaşatılması konusundaki hassasiyeti taşıyan insanlarımız meraklılarıyla buluşturacak. Burada her ikisi bir araya gelerek tarihimizi, kültürümüzü dost ve adetlerimize hizmet eden argümanları burada bulmuş olacaklar. Biz bu anlamda antikacıları hem antika sevenleri bir araya getirmekten ötürü mutluyuz” ifadelerini kullandı. Gebze Antika pazarı esnafları da desteklerinden ve katkılarından ötürü Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e teşekkürlerini iletti.



