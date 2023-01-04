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Tiyatro Dan ilk oyunu ve Gebzeli oyuncusu ile yarın Gebze’de

İstanbul’un çiçeği burnunda topluluklarından, Gebzeli Dilşah Demir Aslan’ın da yer aldığı tecrübeli oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Tiyatro Dan ilk oyunu Seçim Dansı’nı Gebze’de, BİLKAR’ın ev sahipliğinde sahneliyor

Tiyatro Dan ilk oyunu ve Gebzeli oyuncusu ile yarın Gebze'de

04 Ocak 2023 Çarşamba 13:56


Gebze ve Kocaeli’nin kültür ve sanatta aktif ve üretken sivil toplum örgütü; Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Yayıncılık ve Yayıncılık Kooperatifi – BİLKAR, 2003’ün ilk kültür sanat etkinliğinde, senenin beşinci gününde Tiyatro Dan’ı Seçim Dansı adlı oyunuyla ağırlıyor.

Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde yarın (05 Ekim 2023 Perşembe) sahnelenecek oyun saat 19.30’da başlayacak. 

İstanbul’un Maltepe İlçesi’nde bir süre önce kurulan topluluk kadrosunda birbirinden deneyimli oyuncular arasında barındırıyor. Toplulukta CHP eski milletvekili adaylarından Doktor İsmail Demirile bir süre önce kaybettiğimiz CHP Gebze İlçe Kadın Kolları eski yöneticilerinden Müzehher Eratik Demir’in kızları Dilşah Demir Aslan da yer alıyor. 

 

Biletler oyun gününe kadar BİLKAR’ın Hacı Halil Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi, Beşiroğlu Altın Han, 1’nci kattaki yerinden,

Oyun günü ve saati civarında Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi lobisinde kurulacak masadan temin edilebilir.

Rezervasyon için; 0533 - 719 85 42 numaralı telefona başvurulabilir.

 

 

Oyuna dair bilgiler şöyle: 

“Yolculuklarının farklı aşamalarındaki üç aday ve en büyük destekçileri olan eşleri, kariyerlerinde büyük bir adım atmaya çalışırken kendilerini kara / komik bir dansın içinde bulurlar. Zirveye ulaşmayı amaçladıkları bu çetrefilli dansta atılan her adım bir çelmeye dönüşebilir. En zor danslardan biri bu, Seçim Dansı.

 

Seni kim destekleyecek?

Rakiplerin kimler?

Kime güvenebilirsin? Kime güvenmemelisin?

Kim gerçekten insanlığı kurtarmak istiyor? Kim blöf yapıyor?

Fikirler mi yoksa taktikler mi daha güçlü? Kim kimi kontrol ediyor?

Peki seyirci bu dansa hazır mı?

 

Tiyatro Dan ilk oyunu Seçim Dansı ile sahnede.

 

Yazan : Sebastian Seidel

Çeviren : Yücel Erten

Yönetmen : Mert Öner

Oyuncular Rüştü Onur Atilla, Doğan Akdoğan, Berkay Tulumbacı, Dilşah Demir Arslan

Yönetmen Yardımcısı : Uğur Baran

Dekor Tasarım : Duygum Girginer Baran

Işık Tasarım : Kollektif

Afiş Tasarım : Berkcan Okar

Afiş ve Tasarım Fotoğrafları : Sinan Arslan

Işık Tasarım: Kollektif

Müzik: Evren Karakul

Kostüm Tasarım : Umay Pelin Akdoğan

Yapım : Fatih Aydın

Oyun Süresi: 70 dk

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