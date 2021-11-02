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Tüketici Hakları Konulu Afiş Tasarım Yarışması İle İlgili Basın Duyurusu

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı içerisinde “Tüketici Hakları” konulu, “Afiş Tasarım Yarışması” ile ilgili basın duyurusu aşağıda yer almaktadır;

Tüketici Hakları Konulu Afiş Tasarım Yarışması İle İlgili Basın Duyurusu

02 Kasım 2021 Salı 09:36


Ülkemiz genelinde Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı üniversitelerin Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Tasarımı, İletişim ve Tasarımı, İletişim Bilimleri, Medya ve Görsel Sanatlar, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık vb. bölümlerinde ön lisans, lisans veya yüksek lisans alanında eğitim alan üniversite öğrencilerini bilinçli tüketim ve tüketici hakları konusunda bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak, sanatsal çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek, sergilemek ve özgün tasarımlar üretmesini teşvik etmek,sanatsal çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek, sergilemek ve kalıcı eserler bırakmaya özendirmek amacıyla Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı içerisinde “Tüketici Hakları” konulu, “Afiş Tasarım Yarışması” düzenlenmiştir. 

 

Yarışmanın Amacı: 

 

Yarışma sayesinde gençlerimizin düşünme becerilerinin gelişmesine ve tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olmak, yapmış oldukları eserleri vasıtasıyla toplumu bilinçli tüketim ve tüketici hakları konusunda bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak. 

Bu doğrultuda, bahse konu afiş tasarım yarışmasına ilişkin olarak hazırlanan şartname, muvafakatname, katılım formu ve taahhütname ile yarışma afişine https://tuketici.ticaret.gov.tr/duyurular/tuketici-haklari-konulu-afis-tasarim-yarismasi adresinden ulaşılmaktadır. 

 

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. 

 

                                                   KOCAELİ VALİLİĞİ 

 

 

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