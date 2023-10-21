TÜRK DÜNYASININ KALBİ ANKARADA ATIYOR





GALA VE ÖDÜL TÖRENİ TRT AVAZ TARAFINDAN CANLI YAYINLANACAK





Türk Dünyası 8. Belgesel Film Festivali basın bilgilendirme toplantısı bugün Ankara Kent Konseyinde yapıldı.





Ankara'da düzenlenecek 8. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nin gala ve ödül töreni ile Film Gösterileri programının basın bilgilendirme toplantısı, bugün Ankara Kent Konseyi'nde çok sayıda ismin katılımıyla yapıldı.





Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonunun öncülüğünde yapılan festivalin basın bilgilendirme toplantısına, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir, Türk İnternet Medya Birliği Genel Başkanı- Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Dr. Süleyman Basa, Başkent Üniversitesi GSTMF Film Tasarımı ve Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nihan Gider Işıkman, Ankara Bilim Üniversitesi Film Yönetimi ve Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Eda Arısoy, Eğitimci-Yazar Murat Anar ve çok sayıda basın mensubu katıldı.





23 ÜLKEDEN TOPLAM 327 BAŞVURU





Toplantıda konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Festival Tertip Komitesi (TDBFF) Başkanı Menderes Demir, şu ifadelere yer verdi: “8. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali, 23 ülkeden toplam 372 başvurudan, şartnameye uyan 151 belgesel film yarışmaya kabul edilerek ön jüriye teslim edildi. Ön Jüri Başkanı Ferda Gürcan’ın başkanlığındaki ön jüri uzun belgesel, kısa belgesel ve öğrenci belgeselde finalist filmlerini belirlendi. Uzun belgesel filmler Enis Rıza Sakızlı, kısa belgesel filmler Sibel Göloğlu ve öğrenci belgesel filmler Lokman Zor başkanlıklarında oluşan jürilerce değerlendirilip ödül alan filmler belirleniyor.”





DEPREMZEDELER UNUTULMADI





TDBFF Başkanı Mustafa Demir, Festivalin 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremdeki şehitlere ithaf edildiğini belirterek, Türk dünyası 8. Belgesel Film Festivali Ödülleri 22 Ekim 2023 tarihinde pazar günü TRT Arı Stüdyolarında TRT Avaz’ın canlı yayınlayacağı ödül töreni ve gala gecesinde sahiplerini bulacaktı bilgisini aktardı.





İlk ziyaretin 25-28 Ekim'de Azerbaycan’da başlayacağını söyleyen Demir, sırasıyla Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetleri’nde yapılacağını belirtti.



