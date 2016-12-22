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Türk Filmleri Hollywood'u Solladı

Yerli yapımlar, Hollywood yapımlarıyla kıyasıya rekabetten galip çıktı. Bu yıl 55 milyonu aşan sinema seyircisinin, 29 milyonu, vizyondaki 169 Türk filmini izlemeyi tercih etti.

Türk Filmleri Hollywood'u Solladı

22 Aralık 2016 Perşembe 11:06

Beyaz perdede yerli yapımlar, Hollywood yapımlarıyla kıyasıya rekabetten galip çıktı. Bu yıl 55 milyonu aşan sinema seyircisinin, 29 milyonu, vizyondaki 169 Türk filmini izlemeyi tercih etti. "Box Office Türkiye"den derlenen bilgiye göre, bir dönem özellikle Hollywood yapımlarının yoğun şekilde izleyici çektiği Türkiye'de, her geçen yıl başarılı yerli yapımların ardı ardına vizyona girmesi, uluslararası yarışmalardan ödülle dönen filmlerin sayısının artması, Türk seyircisinin rotasını da yerli yapımlara çevirdi. Türkiye'de 2006'da 34, 2007'de 43, 2008'de 51, 2009'da 70, 2010'da 66, 2011'de 75, 2012'de 60, 2013'te 88, 2014'te 112, 2015'te ise 136 Türk filmi vizyona girerken, 2016'nın bitmesine iki hafta kala vizyondaki 509 filmin, 169'unu yerli yapımlar oluşturdu. Bu kapsamda, yılın bitmesine iki hafta kala 55 milyon 431 bin 636 sinema seyircisinin, 29 milyon 320 bin 930'u Türk filmlerini izledi. Filmler, yapımcıların yüzünü güldürürken, 655 milyon 876 bin 23 liralık gişe hasılatının, 330 milyon 36 bin 245 lirasını aldı.

EN ÇOK DAĞ 2 İZLENDİ

Bu yıl içinde en çok izlenen yapım da yine bir Türk filmi oldu. Alper Çağlar'ın yönettiği Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli "Dağ 2" filmini vizyona girdiği 4 Kasım'dan bugüne kadar, 2 milyon 422 bin 60 kişi izlerken, 26 milyon 623 bin 484 lira hasılat elde etti. Çağlar Ertuğrul, Murat Serezli, Ufuk Bayraktar, Atılgan Gümüş, Emir Benderlioğlu ile Ahu Türkpençe'nin rol aldığı "Dağ 2"de sınır ötesi gizli operasyonlara gönderilen yedi kişilik bir timin öyküsü anlatılıyor. Selvi GEÇAL 

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