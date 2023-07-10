Türkiye’yi Karış Karış Gezdiren Kitap

Gazeteci ve belgesel yönetmeni olan İsmail Kahraman, yayına hazırladığı “Belgesel Tadında İl İl Türkiye’de Devri Alem” kitabıyla karış karış gezdiği Türkiye’yle ilgili eşsiz bir rehber kitaba imza atıyor.

Gazeteci ve belgesel yönetmeni olan İsmail Kahraman, yayına hazırladığı “Belgesel Tadında İl İl Türkiye’de Devri Alem” kitabıyla karış karış gezdiği Türkiye’yle ilgili eşsiz bir rehber kitaba imza atıyor.

Edirne’den Kars’a Sinop’tan Antalya’ya her yönü ile adeta bir cennet olan güzel ülkemizi daha yakından tanımamıza olanak sağlayan bu kitap, önce şehirlerin bulunduğu bölgeler hakkında bilgiler vererek bir giriş yapıyor ardından şehirler hakkında bilmemiz gerekenleri ansiklopedik bir yapıyla bize aktarıyor. Böylece istediğimiz bölgeyi, istediğimiz şehri bulmak da çok kolay bir hal alıyor. Şehirlerin haritaları ve önemli yapıların fotoğrafları ile görsel tarafı da güçlendirilen kitap, 300 sayfalık bir başucu eseri olarak dijital kütüphanenizdeki yerini fazlasıyla hak ediyor. (UĞUR TATAR)



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