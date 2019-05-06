11. Kocaeli Fuarı’nda söyleşisini gerçekleştiren Ahmet Şerif İzgören, “Eğer gönlünüzde bir neden varsa yaptığınız işi öyle bir yaparsınız ki yaptığınız işte en iyisi olarak gösterilirsiniz” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 11. Kocaeli Kitap Fuarı’nda sevenleriyle buluşan yazar Ahmet Şerif İzgören, sohbet havasıyla deneyimlerini paylaştı. Söyleşisine soru cevapla başlayan İzgören, “Ülkemizde sadece eğitim sorunu var. Bizler canım ülkemizde sadece müfredat öğretiyoruz çocuklara. Yazık oluyor ama çözmemiz aslında çok kolay. Finlandiya’da 7. sınıfa kadar sınav yapılmıyor. İtalya’da 4. sınıfa kadar okumak zorunda değil çünkü onlar ilk olarak ahlak ve dürüstlük öğretiliyor. Başarılı örnekleri kendimize uyarlayalım yeter” dedi.



“BU ÜLKEDE SADECE EĞİTİM SORUNU VAR”

Yahya Kaptan Konferans Salonu’nda büyük bir kalabalığın takip ettiği söyleşisinde yaşanmış enteresan hayat hikayelerinden bahseden kişisel gelişim uzmanı Ahmet Şerif İzgören, “Eğitim sisteminin dayattığı sınavları yapanlar değil, kendi cevabını yaratan çocuklar Türkiye’yi kurtaracak. Finlandiya’da 7. sınıfa kadar sınav yapılmıyor. İtalya’da 4. sınıfa kadar okumak zorunda değil çünkü onlar ilk olarak ahlak ve dürüstlük öğretiliyor. Bizde ise müfredat öğretiliyor. Bu ülkede sadece eğitim sorunu var. Bu sorunu da çözmek Finlandiya da yapılan sistemle dünyalar basitidir. İnceleyip bizlere uyarlamak tüm problemi tamamen çözer ve o zaman görün bizden ne cevherler çıkıyor” dedi.



“TEK DERDİM VAR O DA ÜLKEM İÇİN ÜRETMEK”

“Bir üniversiteye konferansa gittiğimde öğrenciler bana sürekli ‘Sağcı mısın solcu musun?’ diye sordular” diyerek konuşmasına devam eden İzgören, “Söyleşinin başında bir örnek verdiğimde sağcı demişler. Bana daha sonraki örneğimde de solcu yapmışlar, beni konferans sonunda sordular ‘Sağcı mısın solcu musun?’ diye bende dedim ki ben bayrağımın altında hiçbir etnik kökeni ayırmadan siyasi hiçbir şeye bulaşmadan ülkem için üretmek istiyorum. Tek derdim bu” diye konuştu.



“GÖNLÜNÜZDE BİR NEDEN VARSA İŞİNİZİ EN İYİ YAPAN SİZ OLURSUNUZ”

Gençlere sesleniyorum diyerek son sözlerini söyleyen İzgören, “Zil çaldıktan sonra öğrenciden önce derse giren öğretmen ya da kalıp bir gariban çocuğa yardım eden bir şeyler öğreten öğretmen olacaksınız. Mesai saatleri içerisinde çalışan bir doktor olacaksınız ya da kalıp gelen bir hastaya yardım edebilecek bir doktor olacaksınız. Seçiminizi yapın gençler. Gönlünüzde bir neden yoksa, çalıştığınız hiçbir işin de önemi yok. Eğer gönlünüzde bir neden varsa yaptığınız işi öyle bir yaparsınız ki yaptığınız işte en iyisi olarak gösterilirsiniz” şeklinde konuştu.