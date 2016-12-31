KÜLTÜR VE SANAT:
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Vatandaş Çok Beğendi!

Önceki akşam Görçek isimli gösterisi ile Gebzeliler tarafından ayakta alkışlanan Sunay Akın gösterisine olumlu tepkiler gelirken Gebzeliler sosyal medyadan programın şahane geçtiğini ve Sunay Akın’ı yeniden Gebze’de görmek istediklerini yazdılar.

Vatandaş Çok Beğendi!

31 Aralık 2016 Cumartesi 12:37

 "Sunay Akın ile Görçek" isimli gösterisi ile Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde Gebzelilerle bir araya gelen Akın’a sosyal medyadan büyük beğeni gelirken Osman Hamdi Bey Kültür Merkezine vatandaşlar yorum ve beğeni yağdırdılar. Refik Sıla GÜVENÇ 

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GebzeGebze GazetesiKocaeliGölcükçayırovaKültür SanatEğlenceSunay Akın
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