(VİDEOLU)Cumhuriyetin 100. Yılında Tuval Ve Fırçayla Eşsiz Eserler Ortaya Koydular

Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yönetiminin sanatsal üretimi desteklemek ve gelecek nesillere aktarmak için düzenlediği Cumhuriyet’in 100. Yılı Resim Sergisi, sanatseverlerin gözünü kamaştırdı. 137 eserden seçilerek sergilenen eserler, sanatseverlerden tam not aldı. Kocaeli Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) düzenlenen programa ev sahibi Makine İhtisas Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu, Makine İhtisas Organize Sanayi Üyeleri, Kocaeli Vali Yardımcıları İsmail Gültekin ve Mustafa Ayhan, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Kandıra Gıda OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Başol, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Kocaeli Teknoloji ve Sanayi İl Müdürü İlhan Aydın, Makine İhtisas Organize Sanayi üyeleri ile sanatseverler katıldı. Tüm duvarların eserlerle süslendiği sergide, jüri üyeleri tarafından seçilen ilk 3 eser, Makine İhtisas OSB yönetimi tarafından satın alındı. Cumhuriyet’in 100. Yılı Resim Yarışması’nda derece alanlara plaket, sertifika ve ödül verildi. Birinci olan Murat Özbakır'a altın plaket ve 250 bin TL, ikinci olan Albina Onay'a gümüş plaket ile 150 bin TL, üçüncü olan Süleyman Karakul'a ise bronz plaketle 100 bin TL ödül verildi. 5 sanatçıya da mansiyon ödül olarak 20 bin TL verildi.

34 eser, sanatseverler için 22 Aralık tarihine kadar Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde sergilenecek.

Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde Bilim ve Sanat Müzesi açılacak

Cumhuriyetin 100. yılını kutlamak için güzel sanatlara destek olmayı kararlaştırdıklarını dile getiren Makine İhtisas Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu, "Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak ilkini bu yıl düzenlediğimiz Cumhuriyet'in 100. Yılı Resim Yarışması'nı önümüzdeki senelerde de devam ettirmeyi planlıyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimiz arasında resim sanatında başarılı olan yeni nesil sanatçıları desteklemek var. Bu başlattığımız çalışmayla ileride kurulacak olan Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Bilim ve Sanat Müzesi'nin çekirdeğini oluşturmayı amaçlıyoruz. Ülkemizin çağdaş sanatçılarını desteklemekle üretim ve sanatın birlikteliğinin en güzel örneklerini sergilemek bizler için onur verici olacak. Makine İhtisas OSB yönetimi olarak her türlü yapıcı düşüncenin temelinde sanatın olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple sanat ve üretimin olduğu her alanda yer edinmeyi kendimize ilke edindik. Bölgemizde üretim yapan firmaların tamamı dünya standartlarında üretim yapıyor ve dünya pazarında çok önemli yere sahipler. Dileğimiz, sanatçılarımızın eserleri ve kimlikleriyle dünya standartlarında piyasada üst seviyede yer almalarıdır" dedi.

"Yarışmaya 137 eser başvurdu"

Resim yarışması ve sergi faaliyetine yönelik konuşan Sedat Silahtaroğlu, "Tam 1 yıl önce yarışma için karar verdik ve jürimizi belirledik. Ocak ayında yarışmayı ilan ettik. Yarışmaya 137 eser başvurdu, bu sayı bizi çok umutlandırdı. Jürimizin kriterleri ile 37 eser ilk ön elemeyi geçti. Biz OSB yönetimi olarak derece alan ilk 3 eseri ödül karşılığı alacağız. İlk 3 eser dışında kalan 34 eser satışa arz edildi. Bu eserlerin sanatseverler için iyi bir yatırım olmasını diliyorum. Sanatçılarımız için de daha nitelikli eserler yapmaları adına kaynak olmasını diliyorum. Resim sanatına emek vermiş eserleri ödüllendirirken, ulusal ve uluslararası sanatçılarımızdan oluşan jüri üyelerimiz ile çalıştık" diye konuştu.

"Bıraktıkları mirası sonuna kadar koruyacağız ve hedeflerini ileriye taşıyacağız"

Filistin'de yaşanan katliama değinen Silahtaroğlu, "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamanın gururunu yaşarken, bir yandan da dünyada devam eden savaşların üzüntüsünü yaşıyoruz ve bunu tüm kalbimizle hissediyoruz. Masum sivillerin, çocukların, bebeklerin katledilmesi bizleri derinden üzüyor. Dileriz ki bu trajedi artık son bulur, masum insanlarımız zarar görmez ve gelecek nesillere mutlu bir dünya bırakırız. Cumhuriyetimizin kurucusu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, ülkemiz adına kahramanca savaşan şehit ile gazilerimizi bir kez daha şükran ve minnetle anıyoruz. Bıraktıkları mirası sonuna kadar koruyacağız ve hedeflerini ileriye taşıyacağız" şeklinde konuştu.

"Serginin Makine İhtisas Organize Sanayi içinde olması çok anlamlı"

Sanatçıları tebrik eden Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, "Bu yarışma ve serginin Makine İhtisas Organize Sanayi’nin içinde gerçekleşiyor olması, üretim ile sanatın iç içe olduğunu, birbirini pozitif anlamda desteklediğini göstermek açısından çok anlamlı. Tüm sanatçılara teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında Kocaeli’de sanatçılarımızın eserlerini görmek bizi mutlu etti. Cumhuriyeti bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, tüm şehitlerimiz, gazilerimize ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini konuştu.







Konuşmaların ve ödüllerin ardından program sona erdi.

İHA