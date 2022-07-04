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Yaz Konserleri Bilal Sonses’le Start Aldı

Gebze Belediyesi Yaz Konserleri, Bilal Sonses konseriyle start aldı. Popüler müziğin sevilen ismi Bilal Sonses en güzel şarkılarını konser alanını dolduran Gebzelilerle birlikte seslendirdi. Gebze Belediyesi Yaz Konserleri 24 Temmuz ‘Ceza’, 6 Ağustos Ekin Uzunlar, 13 Ağustos Haluk Levent konserleriyle devam edecek.

Yaz Konserleri Bilal Sonses'le Start Aldı

04 Temmuz 2022 Pazartesi 00:21


Gebze Belediyesi Yaz Konserleri, Bilal Sonses konseriyle start aldı. Gebze Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde düzenlenen konsere Gebzelilerin ve gençlerin ilgisi ve katılımı hayli yüksek oldu. Konser alanını adeta hınca hınç dolduran Bilal Sonses hayranları, sanatçının seslendirdiği birbirinden güzel şarkılara hep birlikte eşlik etti. 

GENÇLERDEN KONSER TEŞEKKÜRÜ 

Konser öncesi alanı dolaşan ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Bilal Sonses hayranı Gebzeliler ve aileleriyle sohbet etti. Gebzelilerden ve özellikle de gençlerden gelen talepler doğrultusunda Gebze Belediyesi Yaz Konserlerinde birbirinden ünlü isimi sanatseverlerle buluşturacaklarını ifade eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e, konser alanını dolduran Gebzeliler teşekkür etti.

BAŞARILI GENÇLERE BAŞKANDAN ÖDÜL 

İlçedeki liselerde okuyan ve okullarını dereceyle tamamlayan gençler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün misafiri olarak Bilal Sonses konserine katıldı. Liseyi dereceyle bitiren gençlere, konser öncesi ödül takdim eden Başkan Büyükgöz bundan sonraki öğrenim hayatlarında başarılar diledi. Saat 21’de sahneye çıkan popüler müziğin tanınan genç ismi Bilal Sonses, seslendirdiği şarkılarla alanı dolduran gençleri adeta coşturdu. 

BÜYÜKGÖZ’DEN KONSERLERE DAVET 

Konser sonrası genç sanatçıya çiçek takdim eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, katılımlarından  ve coşkularından ötürü Gebzeli hemşerilerine ve gençlere teşekkür etti. Başkan Büyükgöz Gebzelileri ayrıca; Gebze Belediyesi Yaz Konserleri kapsamında düzenlenecek 24 Temmuz ‘Ceza’, 6 Ağustos Ekin Uzunlar, 13 Ağustos Haluk Levent konserlerine davet etti. 


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