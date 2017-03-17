Adalet Bakanı Bozdağ Kocaeli'de

- "Seçme hakkı olan gençlere seçilme hakkı da veriliyor ama şimdi birileri çıkmış 'Çoluk, çocuk mu bu ülkeyi yönetecek?' diye bu büyük hakkı, büyük yetkiyi ve imkanı küçümseyen, gençlerimize güvenmeyen, onlardan endişe eden bir yaklaşım ortaya koyuyor" - "Gençlerine güvenmeyen bir devletin ve milletin geleceği asla aydınlık olamaz. Gençlerimize güveneceğiz, onların erken yaşta sorumluluk üstlenmesine, inisiyatif üstlenmesine imkan sağlayacağız ki geleceğimiz daha iyi olsun"





- Bakan Bozdağ:

- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Seçme hakkı olan gençlere seçilme hakkı da veriliyor ama şimdi birileri çıkmış 'Çoluk, çocuk mu bu ülkeyi yönetecek?' diye bu büyük hakkı, büyük yetkiyi ve imkanı küçümseyen, gençlerimize güvenmeyen, onlardan endişe eden bir yaklaşım ortaya koyuyor." dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kocaeli İl Temsilciliğinin açılış töreninde konuşan Bozdağ, gençlerin geleceğin teminatı, milletin ve devletin kıyamete kadar payidar olmasının sigortası olduğunu söyledi.

Mutlululuk ve refah içerisinde yaşamak isteyen bir milletin mutlaka iyi nesiller yetiştirmesi gerektiğini vurgulayan Bozdağ, kökü mazide olan ama atiyi kucaklayan bir nesil yetiştirmeleri gerektiğini kaydetti.

Bozdağ, İstiklal Marşı'nın "Korkma" kelimesiyle başladığını hatırlatarak, "Neden acaba İstiklal Marşı'nı yazan büyük şair 'Korkma' diye başlamış? Çünkü o dönemin şartlarına baktığınızda memleketin dört bir yanı işgal edilmiş ve pek çok savaştan sonra yıkımın arasından yeni ve güçlü bir Türkiye kurulmuş. Onun için bütün bu olumsuzluklardan, yaşanmışlıklardan korkmayacak, yılmayacak, cesaretle ileri gidecek bir gençliğe bizim ihtiyacımız var." diye konuştu.

Türkiye'de gençleri teröre, şiddete ve birtakım yanlışlıklara bulaştırmak isteyen çevreler olduğuna dikkati çeken Bozdağ, "Üniversitede okula elinde molotof, elinde döner bıçağı, elinde taşlar, elinde sopalarla gelen gençler ve terör örgütlerinin kontrol ettiği yapılar var. Biz terör örgütlerinin peşinden koşan değil, elinde döner bıçaklarıyla taşlarla sopalarla gelecek kurmak için uğraşan gençlik değil, elinde kalemle kitapla sanatla fikirle düşünceyle iyilikte yarışarak gelecekte daha iyi olacağına inanan bir gençlik istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, gençler için 16 Nisan'ın tarihi bir gün, tarihi bir dönüm noktası olduğunu çünkü gençler için 16 Nisan'da yeni bir kapı açılacağını vurguladı.

Seçme hakkı olan gençlere seçilme hakkı da verileceğine işaret eden Bozdağ, şöyle devam etti:

"Ama şimdi birileri çıkmış 'Çoluk, çocuk mu bu ülkeyi yönetecek?' diye bu büyük hakkı, büyük yetkiyi ve imkanı küçümseyen, gençlerimize güvenmeyen, onlardan endişe eden bir yaklaşım ortaya koyuyor. Gençlerine güvenmeyen bir devletin ve milletin geleceği asla aydınlık olamaz. Gençlerimize güveneceğiz, onların erken yaşta sorumluluk üstlenmesine, inisiyatif üstlenmesine imkan sağlayacağız ki geleceğimiz daha iyi olsun."





- "16 Nisan'da gençler geleceğine sahip çıkacak"

Bozdağ, oğullarına ve kızlarına güvenen ailelerin çocuklarının ve erken yaşta sorumluluk, güç aktarılanların daha başarılı olduğunu dile getirdi.





Bakar Bozdağ, şunları kaydetti:

"Biz diyoruz ki oğullarımıza, kızlarımıza, evlatlarımıza güvenelim, onlara inanalım, onlara sorumluluk verelim, güç aktaralım. Şimdi çıkmışlar 'Aman hayır deyin', milletvekili imkanı veriliyor 'Yok ben istemem', belediye başkanı olma imkanı veriliyor 'Aman biz istemeyiz, hayır deyin' diye kampanya yürütülüyor. Ben inanıyorum ki usta çırak ilişkisi içerisinde gençlerimiz gelecekte ülkenin yönetiminde daha başarılı olacaklar. Siyaset okulunda iyi yetişerek ülkenin yönetiminde daha etkin olacaktır. "Yeni dönemde 18'ini dolduran gençlerden de insanlarımız olacak. Onlar da parlamentoda olacaklar siyasetin, devlet yönetiminin ustalarından siyaseti ve devlet yönetimini daha iyi yapmak için usta çırak ilişkisi içerisinde daha iyi yetişmiş olacaklar. Gençlere belediyeyi seçtiriyoruz, seçerken çok iyi. Cumhurbaşkanını seçtiriyoruz iyi, milletvekilini seçtiriyoruz çok iyi ama kendisi aday olmaya gelince 'yok' diyoruz. Bu büyük bir çelişkidir. İnşallah 16 Nisan'da gençler geleceğine sahip çıkacak, kendilerine verilen bu hakka sahip çıkacak, bu yetkiye sahip çıkacak, bu güce sahip çıkacak, kendilerine inanmayanlara ortaya koyacakları büyük başarılarla utanmalarını sağlayacaktır."

Konuşmaların ardından Bozdağ ve diğer protokol üyeleriyle açılış kurdelesini kesti.

- Deprem Müzesi ve Dijital Gösterim Merkezinin temeli atıldı

Bozdağ, daha sonra İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Deprem Müzesi ve Dijital Gösterim Merkezinin temelini attı.

Cephahelik bölgesindeki temel atma töreninde konuşan Bakan Bozdağ, temelini attıkları tesisin deprem bilinci ve farkındalığının artması konusunda büyük katkıları olacağını söyledi.

Kocaeli'nin belediyecilik hizmetlerinde marka olduğunu vurgulayan Bozdağ, projeyi hayata geçirmeye karar verdiği için İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ve çalışma ekibine teşekkür etti.

Bozdağ, projenin İzmit ve Kocaeli'ye hayırlı olmasını ve kısa sürede tamamlanarak hizmete girmesi temennisinde bulundu.

İzmit Belediye Başkanı Doğan ise yaklaşık 800 dönümlük Cephanelik bölgesinde daha önce Türkiye'de eşi benzeri olmayan Kadın Sosyal Yaşam Merkezini, FIFA standartlarında spor kompleksini ve mesire alanını hizmete açtıklarını hatırlattı.

Kocaeli Şehir Hastanesinin inşaatının da aynı bölgede devam ettiğini dile getiren Doğan, "Şimdi de sadece şehrimiz için değil ülkemiz için de çok önemli olan 10 milyon liralık bir projeyi hayata geçiriyoruz. Burası hem müze hem de depremin hafızası olacak. Merkezi, Marmara Depremi'nin 18. yıl dönümünde açacağız." diye konuştu.

Törene Bozdağ'ın yanı sıra Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.





- Proje

Marmara Depremi'ni unutturmamak ve deprem bilincinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla 2 bin metrekarelik alanda projelendirilen merkezde, deprem anıtı, deprem dokümantasyon merkezi, sosyal donatı alanları, teknik ve yönetim bölümleri, dijital panorama ve diorama yer alacak.

Depremin 18. yıl dönümünde hizmete alınması planlanan merkez, yaklaşık 10 milyon liralık yatırımla hayata geçirilecek.



KOCAELİ (AA)