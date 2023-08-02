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Derince Meclisi’nde iki madde karara bağlandı

Derince Belediye Meclisi’nin Ağustos Ayı Olağan Toplantısı’nda iki gündem maddesi karara bağlandı.

Derince Meclisi'nde iki madde karara bağlandı

02 Ağustos 2023 Çarşamba 15:44

Derince Belediye Meclisi’nin Ağustos Ayı Olağan Toplantısı’nda iki gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün yönettiği mecliste katiplikleri Furkan Güngör ve Halime Gökdemir yaptı. Açılış ve yoklamanın ardından ilk olarak bir önceki meclis kararlarının oylandığı toplantıda iki gündem maddesi yer alıyordu. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden gelen iki yazının görüşüldüğü mecliste ilk madde oy birliği ile plan ve bütçe komisyonuna gönderilirken, ikinci madde ise oy çokluğu ile kabul edildi. Derince Belediye Meclisi’nin bir sonraki toplantısının ise 5 Eylül Salı günü saat 17.00’de yapılacağı belirtildi.





İHA
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