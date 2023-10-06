Dünyanın en büyük küresel uzay etkinliği Antalya'da yapılacak

İzmit ilçesine bağlı Çukurbağ Mahallesi'nde ikamet eden 62 yaşındaki Mehmet Faik Örcün'e, 20 yaşında gece körlüğü teşhisi konuldu. Hastalığın ilerlemesiyle Örcün, 40 yaşında görme yetisini kaybetti. Çalıştığı fabrikadan da malulen emekli olan Örcün, o günden sonra içine kapandı. Sosyal hayatı biten Örcün’ün, 12 yıl önce tanıştığı Kocaeli Spastik Çocuklar Derneği Başkanı Nurel Ergüneş ile değişti. Nurel Ergüneş’in teşvikiyle Örcün, 40 yılını ve sonrasını kaleme döktü. Örcün, doğuştan görme engelli avukat Emre Kalaycı'nın kendisine, "Siz sonradan görme engelli oldunuz. Bana kırmızıyı anlatır mısınız?" sorusundan esinlenerek kitabının ismini belirledi.

Örcün'ün "Bana Kırmızıyı Anlat" isimli kitabın tanıtım toplantısı, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol koordinasyonunda gerçekleştirildi. Toplantıda duygu dolu anlar yaşayan Nurel Ergüneş, gözyaşlarına hakim olamadı.





"Görme engelli olduktan sonra hayata küstüm"

Kitabın gelirini engelli bireylere bağışlayacağını ifade eden Mehmet Faik Örcün, "Görme engelli olma sürecim genetik bir rahatsızlık neticesinde askere gitmeden 1 ay önce 1981 senesinde oldu. Halk dilinde tavuk karası yani gece körlüğü olarak bilinen tıp dilinde de gece körlüğü olarak tabir edilen genetik bir rahatsızlık. Bende 20 yaşıma girerken çıktı. Bu rahatsızlığın iki çeşidi var. Kimisi doğuştan, kimisi 20 yaşında çıkıyor. İlerleyen dönemde 40-45 yaşında tamamen görme yetisini yitirmekle neticeleniyor. Görme engelli olduktan sonra hayata küstüm, kırgınlıklarım arttı insanlara karşı güvenim azaldı ve kabuğuma çekildim. Emekli de olmuştum. sSosyal hayatımı tamamen bitirdim, kendimi toplumdan soyutladım. Bundan tam 12 sene önce Kocaeli Spastik Çocuklar Derneği Başkanı Şükran Ergüneş ile tanışma fırsatım oldu. İlerleyen süreçteki sohbetlerde bana ‘Faik Bey siz daha önce görüyordunuz, yakın bir zamanda görme engelli oldunuz. Bu iki yaşamını içindeki farklılıkları, verdiği sıkıntıları neden kaleme dökmüyorsunuz. En azından sizin için de bir meşgale olur' dedi. 1 buçuk senemi aldı bu kitap cidden dediği gibi oldu. ‘Çocuklarınıza ve torunlarınıza güzel bir anı olarak kalır’ dedi. Onun teşvikleriyle sağ olsun değerli yazarımız Ruhan Bey’in teşvikleriyle bu sürece başladım. Allah'a şükürler olsun bugüne geldik" dedi.





"Daha sonra görme engelli oldunuz, bana kırmızıyı anlatır mısınız"

Engelli olmanın hiçbir şeyin sonu olmadığını söyleyen Mehmet Faik Örcün, "Kocaeli Spastik Çocuklar Derneği toplantısında tanıştığım İzmit’in sevilen simalarından doğuştan görme engelli Avukat Emre Kalaycı yanıma oturdu. Daha sonradan benim görme engelli olduğumu öğrenmiş. Bana, 'Üstat daha sonra görme engelli oldunuz. Bana kırmızıyı anlatır mısınız?" diye sordu. Nasıl anlatabilirsin hiç görmemiş birine, hiçbir rengi tarif etmeniz mümkün değil. O zaman şunu fark ettim; Allah'ım en azından kırmızı, mavi, beyazı, yeşili, her şeyi gördüm evlatlarımı gördüm, o dönemde bir torunumu gördüm, bu bana ışık oldu. Kitabımın ismini de Ruhan’ın tavsiyesiyle ‘Bana Kırmızıyı Anlat' koyduk. Aynı zamanda kitabımın ön söz yazarı da Avukat Emre Kalaycı oldu" diye konuştu.





"Kitabın isim babası oldum"

Kocaeli'de Türkiye'nin ilk kamera sistemleri üretim tesisi açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dünyanın en büyük küresel uzay etkinliği olan Uluslararası Uzay Kongresi’nin (IAC) 2026 yılında Antalya’da yapılacağını söyledi.

Gebze Bilişim Vadisi'nde 'Büyütech Türkiye'nin ilk kamera sistemleri üretim tesisi açıldı. Açılışa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bugün Türkiye'nin geldiği noktada tasarladığı, ürettiği insansız hava araçlarıyla dünyada ilk sırada olduklarını ifade etti. Bakan Kacır yaptığı konuşmada, "Ticari araç, beyaz eşya, güneş paneli gibi alanlarda Avrupa'da lideriz. Hava savunma sistemlerini, çıkarma gemilerini, yer gözlem ve haberleşme uydularını milli kabiliyetleriyle geliştirip üretebilen bir ülkeyiz. Yeni nesil sanayi politikamızın en somut örneği olan Togg artık yollarda. Türkiye aynı zamanda Avrupa'nın girişimcilikte parlayan yıldızı haline geldi. Geçtiğimiz yıl neredeyse tüm dünyada girişim sermayesi yatırımlarında düşüş yaşanırken, ülkemizde teknoloji girişimleri 1 milyar 600 milyon doların üzerinde yatırım alarak rekora imza attı" dedi.





"Büyütech, 2023 yılı içinde girişim sermayesi konularından toplam 4 milyon doların üzerinde yatırım aldı"

Türkiye'de mobilite start-uplarının kurulmasını ve büyümesini desteklediğini söyleyen Bakan Kacır, "Togg’da bizimle birlikte bu vizyonu paylaşmakta. Yerlilik oranı

yüzde 51’e ulaşan Togg’un uzun vadeli başarısında yerli tedarik ağı ve start-uplar kritik öneme sahip. Bu nedenle 95 tedarikçisi bulunan Togg, bugüne kadar 950’den fazla start-uplara temas etti. Ve bu star-upların teknoloji girişimlerinin 30’dan fazlası halihazırda Togg için çalışmaya devam ediyor. Bu start-uplardan biri de bakanlığımızın desteklediği ülkemizin ilk akıllı kamera sistemini geliştirip üreten ve bizi bugün burada buluşturan Büyütech firmasıdır. Büyütech, 2011’de bizim deyimimizle girişimcilerin can suyu olan bakanlığımız teknogirişim sermaye desteğiyle kuruldu. Büyütech’i teknogirişimden teknoloji odaklı sanayi hamlesine 7

farklı program çerçevesinde destekledik, mobilitede öncü teknoloji girişimine onların liderliğinde hep birlikte dönüştürdük. Büyütech bugün Togg’un sürücü yorgunluğunu algılama ve çevresel görüş kamera sistemlerini üretiyor. Mobilite ekosisteme sağladığı bu önemli katkıyla Büyütech, Allah'ın izniyle uluslararası marka olma yolunda önemli adımlar atıyor. Büyütech, 2023 yılı içinde girişim sermayesi konularından toplam 4 milyon doların üzerinde yatırım aldı. Togg’un yanı sıra otomotiv sektörünün küresel devleriyle de yeni nesil kamera sistemleri üzerine Ar-Ge çalışmalarını hamle çerçevesinde sürdürüyor" diye konuştu.

"2026 yılında Antalya, Uluslararası Uzay Konferansı'na ev sahipliği yapacak"

Bakan Kacır, sözlerini şöyle noktaladı:

"Sizlerle güzel bir haber paylaşmak istiyorum. Azerbaycan Bakü'den güzel bir haber aldım. Dünyada gerçekleşen en büyük uzay etkinliği Uluslararası Uzay Konferansı bu yıl Azerbaycan'da gerçekleşiyor. Bu büyük etkinliğin 2026’da Antalya'da gerçekleşmesi için aday olmuştuk, bu adaylık süreciyle ilgili bir yarış içindeydik. Az önce arkadaşlarım arayarak bildirdiler ki Türkiye bu yarışı kazandı. 2026 yılında dünyanın en büyük uzay kongresine Antalya ev sahipliği yapacak. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun."

Programda AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Albert Saydam, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de hazır bulundu.

İHA