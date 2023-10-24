Fransa’dan tüm Avrupa’ya seslendi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Fransa’da gerçekleşen Avrupa Konseyi Kongresi 45. Genel Kurul toplantısında Avrupa’ya hukuk dersi verdi. Filistin'de yaşanan katliama kınamak dışında bir şey yapılmadığını söyleyen Başkan Büyükakın, dine, dile ve ırka bakmadan konuyu tartışmaya davet etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Fransa’nın Strazburg kentinde gerçekleşen Avrupa Konseyi Kongresi 45. Genel Kurul toplantısında insanlık dersi verdi. Avrupa Konseyi Kongresi’ne Türk delegasyonu başkanı olarak katılan Başkan Büyükakın, Avrupa Hak Partisi Grup toplantısında gündeme gelen Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türk Delegasyonu Başkanı olarak savaşın her yerde protesto edilmesini gerektiğini belirten Başkan Büyükakın, tüm masum insanların hak ve menfaatlerinin korunması gerektiğini söyledi.

"Kınamakla geçiyor insanların günleri"

Rusya-Ukrayna savaşı başladığında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait yemek çıkartabilen bir afet tırını AFAD teşkilatı aracılığıyla Ukrayna’ya yolladıklarını ifade eden Başkan Büyükakın, gördüğü bir karikatür üzerinden ise Avrupa’ya insanlık dersi verdi. Konuya ilişkin konuşan Başkan Büyükakın, "Geçtiğimiz günlerde bir karikatür gördüm. Dünyadaki çeşitli insan hakları ihlalleriyle ilgili bir grup insan yuvarlak masada oturmuş, sırayla söz alıyorlar. Bir tanesi diyor ki, 'Ne güzel kınadım.’ Öteki diyor, 'Evet, gerçekten çok iyi kınadık'. Daha sonra diğeri söz alıyor, 'Evet, evet çok güzel kınadık'. Kınamakla geçiyor insanların günleri. Adaletin gözü bağlı olmalıdır. Adalet terazisini tartan gözünü bağlar, öyle bakar. Birbirine çok benzeyen olaylarda hangi ülkede bu olayların olduğuna bakılmaksızın meseleyi hukuk ekseninde, adalet ekseninde, insan hakları ekseninde tartışmak gerekir. Fransız meslektaşımızın söylediği gibi Ukrayna’da durum böyle. Ukrayna’nın altyapısı yok ediliyor derken, o sözlerinin tamamen altına imzamı atıyor, haklılığına katılıyorum. Ama peşinden kurduğu cümleyi benim yüreğim reddediyor” diyerek İsrail-Filistin savaşına değindi.





“Vicdanların sesi aynı çıkması gerekir”

Filistin'de yaşanan sivil katliamına değinen Başkan Büyükakın, "Filistin’deki masum çocuklar, kadınlar, hastanede vurulan insanlar için yüreğimiz titremeli. Biz sadece haklı ve haksız meselesi açısından bakmayız. Bu insanlar hangi millete, hangi ırka, hangi dine mensuptur diye bakarak meseleyi tartışamayız. Bir yerde çocuklar, kadınlar öldürülüyorsa, mağdur ediliyorsa, haksızlığa uğrayan yer varsa o ülkenin neresi olduğuna bakılmaksızın vicdanların sesinin aynı çıkması gerekir” dedi.

“Amerika ne diyorsa Avrupa onun peşinden gidiyor”

Konuşmasında önemli bir hususa dikkat çeken Büyükakın, “Avrupa aydınlanması Vestfalya Barış Antlaşmasından beri uluslararası hukuk sistemine çok güzel şeyler öğretti. Dünyanın bugünkü üzerine inşa edildiği uluslararası hukuk sistemi Vestfalya Antlaşmasına dayanır. Ama bugün maalesef Amerika’nın dümen suyunun gerisinde olan Avrupa, Amerika ne diyorsa onun peşinde giden bir yerde kalıyor. Amerika’nın hukuk tanımaz, dünyada adaletten yoksun anlayışının peşinden takılmış gidiyor. Avrupa ülkelerinin, özellikle merkez ülkelerinin buna karşı bir şey söylemesi mümkün” diye konuştu.





“Dünya insanlar için daha yaşanabilir bir yer olmalı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası platformlarda dile getirdiği “Dünya 5'ten büyüktür” sözünü Avrupa Konseyi Kongresi’nde hatırlatan Başkan Büyükakın, “Cumhurbaşkanımız, ‘Dünya beşten büyüktür’ derken vicdanların sesi, güçlülerin sesinden güçlüdür demek istiyor. Sizlere bu konuda çok önemli görevler düşüyor. İnsan hakları ihlallerinin nerede olduğuna bakılmaksızın, hangi ülkenin çocuklarının öldürüldüğüne bakmaksızın, hangi ülkedeki kadınların mağdur edildiğine bakılmaksızın aynı yerden sesimiz çıkmalı. Bu birliği sağladığımız zaman dünya insanlar için daha yaşanabilir bir yer olacak” şeklinde konuştu.

“Ukrayna’da iş birliğe hazırız”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak işbirliklerine hazır olduklarını dile getiren Başkan Büyükakın, “Ben kendi şehrimin belediyesi adına bu tür işbirliklerine sonuna kadar var olmaya hazırım. Ukraynalı meslektaşlarıma geçtiğimiz toplantıda burada da söylemiştim. Oradaki altyapının ayağa kaldırılması için ‘Ben işbirliğine hazırım’ dedim. Zannediyorum oradaki koşullar nedeniyle bizimle irtibata geçemiyorlar. Kongre bunu sağlayabilir diye düşünüyorum. Biz de belediyeler olarak kardeş şehir anlaşmalarıyla bunun gereğini yapalım” ifadelerini kullandı.

İHA