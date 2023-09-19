Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Coştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, "Araştırma altyapılarımız Türkiye’ye değer katıyor. Türkiye teknoloji ekosisteminde gerçekten çığır açıyor. Türkiye kendi kabuğunu kırmış durumda. Dolayısıyla Türkiye son 20 yılda çok önemli bir atılımı gerçekleştirdi ve çok önemli bir kapasiteye erişmiştir" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, Kocaeli'de TÜBİTAK Fen Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı açılış törenine katıldı. TÜBİTAK Gebze Kampüsü'nde gerçekleştirilen törene Bakan Yardımcısı Coştu'nun yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, TÜSSİDE Müdürü İsmail Doğan, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu ile Vali Seddar Yavuz, Fen Lisesi öğrencilerinin TEKNOFEST projelerinin ve görsel sanat ürünlerinin sergilendiği stantları gezdi.





"En önemli unsur kaynağımız genç insan kaynağıdır"

Türkiye yeni bir yüzyıla girdiğini söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, "Türkiye yüzyılı dediğimiz kavram aslında kabinlerde bir sayının artmasından ibaret değildir. Türkiye gerçek anlamda bir yüzyıla giriyor. Bu hem Türkiye’nin son 20 yılda gerçekleştirdiği büyük atılımının tekabül ettiği bir noktadır. Türkiye son 20 yılda her alanda ama özellikle teknolojide çok önemli ilerleme kaydetti. Bir kırılma noktasına geldi. O kırılma noktası da tam olarak Cumhuriyetimizin 100. yılına yani ikinci yüzyıla tekabül etti. Diğer taraftan aslında dünya da çok önemli bir kırılmanın içerisindedir. Birçok sektörde ve alanda paradigmalar değişiyor, dolayısıyla dünya da aslında yeni yüzyıla giriyor. Bu da Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına tekabül etmiş durumda. Bu dönüşüm aslında bizler ve bizim gibi ülkeler için yeni fırsatlar yeni oyun alanları, yeni fırsat alanları doğuruyor. Bizlerde bunu çok iyi değerlendirdiğimiz takdirde gerçek anlamda Türkiye yepyeni bir yüzyıla girmiş olacak. Yeni yüzyılda Türkiye’nin en önemli unsur kaynağı elbette ki genç insan kaynağıdır. Bu anlamda Türkiye’nin geleceğini inşa edecek, milli teknoloji hamlesini gerçekleştirecek, yeni neslimizi, gençlerimizi burada görüyor olmaktan sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim" diye konuştu.





"Türkiye teknoloji ekosisteminde çığır açıyor"

Kocaeli'nin Türkiye’nin en önemli şehirlerinden bir tanesi olduğunu ifade eden Coştu, "Kocaeli, ekonomisi, sanayisi ve ticareti ile Türkiye’ye değer katan bir şehir ve bunun farkında olmamız lazım. Bilişim vadisi var, bunun farkında olmamız lazım. İçinde yaşadığımız son 20 yılda çok önemli kazanımlar elde eden, teknoloji, bilim ve sanayide çok önemli ilerlemeler kaydeden ülkemizin bu imkanların farkında olmamız lazım. Türkiye’de 100’ü bulan teknoparklarımız var. Burada yaklaşık 10 bin teknoloji şirketi, yaklaşık 60 bin araştırmacı insan kaynağıyla teknoloji üretiyor. Şimdiye kadar 50 binden fazla teknoloji, ARGE projesini hayata geçirdiler. Türkiye’de 208 üniversitede dünya ölçeğinde, kalibresinde binlerce on binlerce araştırmacılarımız var. Araştırma altyapılarımız Türkiye’ye değer katıyor. Türkiye teknoloji ekosisteminde gerçekten çığır açıyor. Kendi kabuğunu kırmış durumda. Dolayısıyla Türkiye son 20 yılda çok önemli bir atılımı gerçekleştirdi ve çok önemli bir kapasiteye erişmiş durumda. Bu imkanların farkında olmalıyız. Farkında olmadığımız takdirde bu imkanlardan yeteri kadar istifade edemeyiz. İmkanların farkında olursak ancak bu imkanlardan istifade etme olanağını buluruz. Bu imkanlardan istifade etmenin ilk adımı bunların farkında olmamızdır. Biz ne yaparsak yapalım biz neyi başarırsak başaralım aslında amacımızın ne olduğunun farkında olduğumuz taktirde başarılı sayılırız. Dolayısıyla Türkiye milli teknoloji hamlesini gerçekleştirirken 2. Yüzyılına girerken, Türkiye Yüzyılına girerken bu farkındalıkla, bu bilinçle hareket eden, gayret gösteren, çalışan, azmeden gençlere ihtiyacı vardır" şeklinde konuştu.





"Fen liselerimizin temel bilimlerin gelişmesi noktasında çok ciddi katkı sunacaklarına inanıyorum"

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Vali Yavuz ise, "Fen liselerimizin temel bilimlerin gelişmesi noktasında çok ciddi katkı sunacaklarına inanıyorum. TÜBİTAK’taki araştırmacılarımızın, yöneticilerimizin, hocalarımızın ne kadar büyük hizmetler yaptığını yakinen biliyor ve kendilerine gerçekten hürmet ve saygılarımı iletiyorum. Bu kurum Türkiye’nin yüz akı bir kurumdur. Ayrıca TÜBİTAK’ın Kocaeli’de bulunması bilim, sanayi ve teknoloji şehri olduğu kadar bilişim ve inovasyon merkezi olarak Türkiye’nin dünya ile yarışan yüzü Kocaeli’de olması yine çok anlamlı" ifadelerini kullandı.





"Kocaeli dış ticaret hacminin yüzde 17’sini tek başına karşılıyor"

Kocaeli hakkında bilgiler paylaşan Vali Yavuz, "Kocaeli şu an itibariyle Türkiye dış ticaret hacminin yüzde 17’sini tek başına karşılıyor. Yaklaşık 40 milyar doların üzerinde ihracat yapan bir şehirden bahsediyoruz. Yaklaşık 110 milyar dolar dış ticaret hacmi olan bir şehirden bahsediyoruz. Yerli otomobilimiz olan Togg’un da tüm fikri sınai mülkiyet hakkının burada oluşturulduğunu da hatırlatmak istiyorum. İşte siyasal iktidarların bize yapabileceği en önemli şey vizyon ortaya koymaktır, kaynak ve personel tahsis etmektir. Bizim görevimiz de bu hedefe doğru yoğun şekilde çalışmaktır. Biz sizlere güveniyoruz. Tarihimize, geçmişimize, dün yaptıklarımıza güveniyoruz. Bugün ve yarın yapacaklarımıza daha fazla güveniyoruz. Çünkü biz büyük bir milletiz, Türk milletiyiz" dedi.

Konuşmaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, Vali Yavuz ile protokol üyeleri bu yıl 31. TÜBİTAK ulusal bilim olimpiyatlarında birinci aşamayı geçen öğrencileri sahneye davet ederek günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi. Daha sonra 9. Sınıf öğrencilerinin sınıf şubelerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı. Açılış töreninin ardından Bakan Yardımcısı Coştu ve Vali Yavuz, TÜBİTAK Fen Lisesini ve öğrencilerin barınacakları yurt binalarında incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İHA