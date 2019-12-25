5 yıldır çektiği boyun ağrısından 1 saatte kurtuldu

Bilgisayarla aktif bir şekilde çalışan, evli ve bir kız babası olan Çağlar Gençoğlu, kendisine boyun fıtığı tanısı konduğunu belirterek “Bu nedenle geceleri uyuyamıyor, sürekli doktora gidiyordum. Ağrı kesiciler, kas gevşeticiler ve iğnelerle yaşıyordum. Son olarak ağrım nedeniyle işe de gidemiyordum” açıklamasında bulundu.

5 yıldır boynunda bir ağrı ve kulunç bölgesinde sürekli bir masaj isteğinin olduğunu vurgulayan Çağlar Gençoğlu, “Bazen de kolumda uyuşmalar oluyordu, bu sebeple bir süredir doktorlara gidiyordum. Boyun fıtığı teşhisi kondu, birkaç kez fizik tedavi gördüm, birçok fizyoterapiste gittim ancak hiçbir faydasını görmedim” dedi.

Sadece yan yatınca ağrım hafifliyordu ancak geçmiyordu

1 ay önce Adana’ya gezmeye gittiğini ve orada çok şiddetli bir boyun ağrısı yaşadığını anlatan Çağlar Gençoğlu, “Sanki boynumu matkapla deliyorlardı. Ağrı koluma vuruyordu. Oturmak mümkün değildi, kolumu sürekli kafamın üzerinde tutmak zorundaydım, ancak öyle durabiliyordum. Sadece yan yatınca ağrım hafifliyordu. Normalde kas gevşeticiler, ağrı kesiciler içerdim, kas gevşetici iğneler olurdum ve geçerdi ancak artık geçmemeye başlamıştı” şeklinde konuştu. Adana’dan dönünce fizyoterapiste gittiğini ve MR çekildiğini belirten Gençoğlu, “Ameliyatsız çözebileceklerini söylediler. Bunun üzerine bir de ne olur ne olmaz diye beyin cerrahına da görünmek istedim. Beyin cerrahı da ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Ben de biraz pimpirikli bir insan olduğum için başka bir hastaneye daha gittim. Gittiğim diğer beyin cerrahı da ameliyat dedi. Ardından bir kardiyolog arkadaşım var, kendisine MR sonuçlarımı verdim; o da 2 beyin cerrahı ile görüştü ve benzer yorumlar aldı. Ben de pek çok doktorla görüştükten sonra ameliyat kararı aldım. Ancak yine de bu konu ile ilgili olarak internette doktor ve hastanelerin güvenilirliği ile ilgili biraz daha araştırma yaptım. İnternetten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Selçuk Göçmen’in makalelerini okudum, videosunu izledim ve sonunda Anadolu Sağlık Merkezi’ne gelmeye karar verdim” dedi.

Ameliyat olmadan önce doktoruma güven hissettim

İçinin bir türlü rahat etmediğini söyleyen Gençoğlu, “Doç. Dr. Selçuk Göçmen ile ilk görüşmemde bir güven hissettim. Bana ameliyatta neler yapacağını detaylı bir şekilde açıkladı. Hareket kabiliyetimi azaltmadan yapabileceklerini anlattı. Tüm riskleri söyledi. Bu da inanılmaz derecede güven sağladı. Odadan çıktığımda hemen ameliyat olabilirim diye düşündüm” dedi. 2 gün sonra ameliyat olduğunu anlatan Gençoğlu, “Fıtığın biri alındı, diğerine protez takıldı. Ameliyattan önce Selçuk Bey kolumu tutmuştu ve inanılmaz bir güven vermişti bana. Ameliyattan çıkar çıkmaz ağrıdan kurtulmuştum. 1 gece hastanede kaldım, ertesi gün taburcu oldum. Şu an yeniden doğmuş gibiyim. Selçuk Hoca benim kahramanım” şeklinde konuştu.

Ağrı nedeniyle 10 gün işe gidemedim

Önceden ağrıdan araba bile kullanamadığını söyleyen Çağlar Gençoğlu, “Şu an her işimi kendim yapabiliyorum. Doktor kontrolü için 60 kilometre yol araba kullanıyorum. Boşuna 3-4 yıl ağrıyı çekmişim. Önceden hiç ağrısız günüm yoktu. Bazen hafifliyordu ancak hiçbir zaman tamamen geçmiyordu. Ağrıdan oturup ağladığımı biliyorum. Geceleri uyuyamıyordum, avuç avuç ağrı kesici kullanıyordum” açıklamasında bulundu.

İnsanların acıyı anlayamadığını belirten Gençoğlu, “Adana’dan döndükten sonra 10 gün işe gidemedim. Çevremde herkes abarttığımı düşünüyordu. Ameliyat olacağımı duyunca herkes şaşırdı. Ancak her boyun fıtığında ameliyat olmak gerekmiyor. Doğru doktora başvurmak ve onun yönlendirmesini almak çok önemli. Benim ameliyat olmam şarttı. Çok da rahat ettim” önerisinde bulundu.

“Hasta ameliyattan çıkar çıkmaz ağrıdan kurtuldu”

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Selçuk Göçmen ne diyor?

“Hastamız boyun ağrısı, sağ kola yayılan ağrı ve uyuşukluk şikayeti ile geldi. Muayene odasına sağ kolunu başının üzerine koymuş (İlerlemiş boyun fıtıklarında hastalar tipik olarak bu pozisyonda gelebilirler), “Hocam, ben ameliyat olmaya geldim. Benim ameliyatımı bugün yapabilir misiniz?” diye sordu. 1 haftadır şikayetinin olduğunu ve dış merkezde çekilen boyun MR’ında ciddi fıtık basısı nedeniyle ameliyat önerildiğini belirtti. Yapılan muayenesinde sağ kolda kuvvetsizlik ve refleks kaybı tespit edilerek operasyon planlandı.

Boyun fıtığında ameliyatlar, günümüzde yaygın olarak mikrocerrahi yöntemi ile boynun ön bölgesinden girilerek yapılmaktadır. Bazen, özellikli olgularda boynun arka kısmından da girilerek bu ameliyat yapılabilir. Boyun fıtığı ameliyatlarında, bel fıtığı ameliyatlarının aksine önden omurga bölgesine girilerek, bu bölgede bası yapan fıtığın tamamı başarıyla çıkarılabilmektedir. Bu nedenle ameliyat olduğu bölgeden fıtığın tekrarlama olasılığı yoktur. Boşaltılan fıtığın yerine kafes veya disk protezi yerleştirilebilmektedir. Bizim hastamızda mikrocerrahi ameliyatı başarıyla gerçekleştirilerek, disk protezi yerleştirildi. Hastanın ameliyat sonrası ağrısı hemen geçti ve aynı gün kalkıp dolaştı. Bu ameliyatlar yaklaşık 1 saat sürmektedir. Ameliyatın ertesi günü yara yeri kontrolü yapıldıktan sonra hastamız taburcu edildi. Hastamız kontrole geldiğinde, ‘Hocam siz benim kahramanımızsınız’ dedi. Yapılan muayenesinde, kol ağrısı geçmiş, ameliyat öncesine göre kolunda kuvvetsizlik toparlamış, çok az bir kuvvetsizlik vardı. Hastaya boyun ve kolunu güçlendirme egzersizleri verildi”...